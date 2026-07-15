"Soy bostera, me gusta ir a la cancha entre la gente y que me salude la 12": la revelación futbolera de Teté Coustarot

La elegancia y el glamour no están separados de la pasión popular por el fútbol, y Teté Coustarot es el ejemplo. La ex modelo y conductora fue contundente respecto a su fanatismo por Boca Juniors y explicó por qué.

Sobre el fútbol, el conductor Mario Pergolini le dijo a la entrevistada: “Te vi en la cancha muchas veces. Sos otra Teté, la verdad que si alguien te filma vas a estar en problemas".

Lejos de achicarse, la ex modelo recogió el guante con total orgullo: "Me encanta ir a la cancha, yo soy bostera total".

Coustarot reflexionó sobre los inicios de su amor por el fútbol, remarcando cómo en su juventud el acceso a los estadios estaba fuertemente masculinizado: "En un momento dado de mi vida me di cuenta de que había un privilegio que tenían los varones, que era el programa de ir a la cancha”.

Rompiendo con los mandatos de la época, Teté decidió adueñarse de ese espacio y transformarse en una habitué del templo xeneize.

El ida y vuelta con "La 12":

Uno de los puntos más llamativos de su confesión fue el vínculo de respeto mutuo que mantiene con la hinchada brava de Boca.

"Me encanta que pase La 12 y me salude", confesó con una sonrisa, dejando en claro que su presencia en la platea nunca pasa desapercibida para los fanáticos.

Además, la conductora se tomó un momento para recordar una emocionante historia de redención futbolera. Relató que, años atrás, un niño le gritaba insultos y barbaridades desde la tribuna durante un partido.

La historia tuvo un cierre inesperado décadas después: "Pasado los años me encontré con un señor gigante que me dijo: 'Yo soy ese chico y te agradezco lo que me dijiste en aquel momento'".

El té con Mirtha Legrand:

Los domingos a la tarde en el departamento de Mirtha Legrand son un clásico del ambiente artístico, pero pocos conocen lo que sucede puertas adentro. Coustarot abrió la ventana a esa intimidad y relató con lujo de detalles cómo son esos encuentros semanales.

Es una de las invitadas habituales a estas reuniones dominicales, un espacio de charla, debate y anécdotas compartidas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el nivel de profesionalismo, elegancia y lucidez que Mirtha despliega en su propia casa.

"Mirtha está espléndida", arrancó contando Coustarot. "Nosotras vamos a tomar el té los domingos. Ella se produce, se viste impecable, como si fuera a salir al aire", detalló sobre la impactante disciplina estética de la conductora, quien jamás pierde la línea ni en la privacidad de su hogar.

Por otro lado, Teté relató que, en plena tarde de té, el living de Mirtha se detiene por un motivo muy particular relacionado con las vías del tren que pasan cerca de su propiedad."Pasa el tren y el maquinista le toca bocina", comenzó.

"Ella se cambia de ropa especialmente para salir al balcón a saludar al maquinista", reveló entre risas. Este ritual demuestra no solo el cariño mutuo entre la diva y los trabajadores, sino también que para Mirtha Legrand la vida es un escenario constante donde sus "monstruos" (como llama cariñosamente a su público) merecen siempre su mejor versión.

El conmovedor agradecimiento de Coustarot a Pergolini:

Durante la charla, recordó un episodio ocurrido años atrás y reveló que el conductor tuvo un gesto que la ayudó a salir adelante en una etapa muy difícil de su vida.

"Te quiero contar una cosa que vos nunca te enteraste el bien que me hiciste. Viste que todo el mundo acá viene y te put..., te dice cosas horribles…", empezó diciendo la comunicadora.

En ese contexto, Coustarot explicó que el hecho ocurrió mientras trabajaba en Siglo XX, poco después de atravesar una dolorosa separación que la había dejado sumida en una fuerte depresión. Según contó, un día recibió un llamado telefónico de Pergolini durante su programa y aquella conversación terminó marcándola.

"Cuando hacía Siglo XX me había separado después de muchos años y estaba con una depresión horrible. Un día llegué a mi casa y vos me llamaste desde tu programa. Tenías esta actitud divertida, socarrona. Me acuerdo que me dijiste: 'Por favor, la cantidad de tipos que tendrás ahí esperándote'", rememoró la modelo.

La conductora explicó que ese comentario cambió la manera en que se veía a sí misma en ese momento. "Si un chico más joven que yo tenía ese pensamiento sobre mí, entonces yo también podía tenerlo. Me hiciste sentir muy bien, así que gracias", expresó Teté Coustarot.

"Soy la Nena N.º 1 de Sandro"

Teté Coustarot recordó una joya de archivo y su entrañable amistad con el GitanoLa nostalgia se adueñó por completo del programa.

En medio de una noche repleta de confesiones, Teté Coustarot revivió un histórico y emocionante archivo de la televisión argentina junto a Sandro, revelando el trasfondo de su fanatismo incondicional y una declaración que la marcó para siempre: "Soy la Nena N.º 1 de Sandro".

La producción del ciclo sorprendió a la invitada al poner en pantalla las imágenes del inolvidable momento en el que el Gitano la sorprendió en vivo durante una transmisión.

Al verse en el archivo, Teté no pudo ocultar su emoción: "Miren la carita de ella... yo no sabía nada, fue una producción", recordó con ternura sobre aquella sorpresa.

"Si era independiente, era libre":

En una noche cargada de confesiones y emociones, Teté Coustarot no solo habló de fútbol y anécdotas televisivas. Aprovechó el espacio para dejar una potente definición sobre su filosofía de vida, marcando una postura clara sobre el rol de las mujeres y el valor del esfuerzo personal: "Me di cuenta que, si era independiente, era libre. La independencia la logré a través del trabajo".

A lo largo de la charla, Coustarot recordó sus inicios en el modelaje y el periodismo, épocas en las que las mujeres debían abrirse camino en estructuras mucho más rígidas que las actuales.

Para ella, el empleo nunca fue una simple obligación o una búsqueda de fama, sino la herramienta fundamental para construir su propio destino sin rendirle cuentas a nadie.

El homenaje a René Favaloro:

En un pasaje del programa Coustarot sorprendió a todos al abrir su blazer y revelar una camiseta con el rostro del Dr. René Favaloro, rindiéndole un sentido homenaje en el aniversario de su nacimiento.

El conductor notó el detalle de la vestimenta y elogió la iniciativa. Conmovida, la periodista y ex modelo explicó los motivos de su elección y la profunda admiración que siente por el creador del bypass coronario: “Es su aniversario”.

El homenaje no terminó ahí. Sabiendo el respeto que el propio Pergolini tiene por la figura del célebre cardiocirujano, Teté no quiso ir al estudio con las manos vacías. Ante la sorpresa de la producción, la invitada le obsequió una camiseta idéntica al conductor, quien agradeció el gesto de inmediato, visiblemente tocado por el obsequio.