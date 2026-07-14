“Siempre dijo que era mejor que él”: Villafañe habló de la admiración de Maradona por Messi y reveló detalles inéditos de la camiseta original del 86

En la previa del partido de la Argentina en la semifinal del Mundial 2026, Claudia Villafañe sorprendió con la camiseta que Diego Maradona usó contra Inglaterra y reveló detalles inéditos de la prenda.

Durante un programa, la ex esposa del jugador la llevo puesta y expresó: “Esto fue en México ‘86. Ellos tenían que usar la camiseta azul, la de suplente, pero no tenían e Inglaterra jugaba con la blanca”.

Y agregó: “Entonces fueron a buscar a Ciudad de México y lo que encontraron de la marca de la Selección fue esta”.

“Tiene dos colores diferentes, el número que es plateado y no tenían los escudos bordados. Entonces las mismas chicas que limpiaban en la concentración, que hacían la comida y hacían todo, los cosieron como pudieron”, recordó.

Además, destacó: “Fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 0, así que... Y ahora juegan con la misma camiseta azul. Argentina pidió jugar con la camiseta azul, así que van a jugar con otro modelo, pero no va a ser la celeste y blanca”.

Cabe recordar que a comienzos de junio, previo al inicio del Mundial, Villafañe llevó un recuerdo de Diego que conmovió a todos los presentes en el estudio. “El 29 de junio se van a cumplir 40 años, pero estamos en el mes del Mundial del ‘86″, contextualizó para luego mostrar la camiseta que usó el papá de sus hijas.

La admiración de Diego por Messi:

La empresaria recordó cómo vivió el partido de 1986. “Estaba en Buenos Aires, no había ido a México. Pero cuando uno tiene a alguien cercano jugando, es diferente. Hay muchos más nervios”, explicó.

De todos modos, dejó en claro que el sentimiento sigue intacto más allá de los años. “Es Argentina, somos todos argentinos, así que queremos que esta Selección llegue al triunfo y seguir pasando. Un pasito más, no nos quedan muchos”, afirmó.

Al hablar de Lionel Messi, no escatimó elogios y recordó una frase que Maradona repitió en más de una oportunidad: “Es un fenómeno, es increíble. Diego lo decía siempre, decía que era mejor que él”.

Además, destacó el cariño que siente por el capitán y por todo el plantel. “Lo apoyamos desde todos lados. Cuando llora, lloramos; cuando se ríe, nos reímos. Estamos con él a muerte, con su familia y apoyándolo siempre. Él sabe que es así”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que su respaldo se extiende a todos los futbolistas de la Selección. “Él es el capitán y el jugador más famoso del mundo, pero conozco a un montón de los jugadores, tengo relación con las mujeres. Vamos, Argentina, carajo, que tenemos que ganar”, cerró.