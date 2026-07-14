"No me dura ni medio round": Tinelli desafió a Pergolini a pelear para "Parense de Mano" y encendió la interna de los medios

En una distendida charla con Luquita Rodríguez, Marcelo Tinelli revivió de manera muy particular su histórica competencia con Mario Pergolini, proyectando un hipotético combate de boxeo para el popular evento Párense de Manos.



Todo comenzó cuando el icónico conductor de televisión quiso indagar sobre el nivel de injerencia que Pergolini mantiene en el programa de streaming. Ante la consulta sobre si debían pedirle autorización para participar en otros espacios de medios, Rodríguez optó por responder con su habitual ironía.



“Le pedimos permiso a Mario y nos dijo: ‘Hagan lo que les parezca’”, relató el streamer entre risas. Siguiendo el tono lúdico del intercambio, el conductor de Paren la Mano agregó con picardía: “Yo le pregunto siempre qué almorzar, qué cenar... más que nada el tema dietario”, dando a entender que el vínculo es excelente pero sin presiones.



La charla derivó de inmediato en la famosa velada de boxeo que organiza el ciclo. Fue en ese instante donde Tinelli se mostró sumamente confiado ante una posible pelea en el ring frente a su histórico rival de los lunes por la noche en los años noventa.





“No me dura ni medio round. Lo puedo tirar rápidamente”, disparó Tinelli entre risas, generando la ovación de los presentes en el estudio. De esta manera, una clásica rivalidad de la pantalla chica argentina se trasladó al plano digital con humor, demostrando que la chispa entre ambos referentes sigue más vigente que nunca.

La vuelta de las peleas:



Más allá de la chicana, el intercambio permitió conocer también los planes detrás de la próxima edición de Parense de Manos. Rodríguez confirmó que el evento está previsto para diciembre y adelantó que trabajan en una cartelera con entre nueve y diez peleas.



“Estamos viendo el estadio, podría ser en San Lorenzo”, explicó el conductor de Paren la Mano, al referirse a la posibilidad de cambiar la sede del evento. La alternativa surgió luego de las experiencias anteriores en otros estadios y como parte del crecimiento que tuvo la propuesta desde su primera edición.



Tinelli consultó por la logística y los costos de trasladar una velada de esa magnitud a otro escenario, mientras Rodríguez destacó que el festival logró construir una identidad propia y que eso les permite evaluar nuevas opciones. “El evento también tiene su peso”, aseguró al analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo para una nueva sede.



Durante la entrevista, Rodríguez también repasó la evolución de Paren la Mano y la dinámica interna de un equipo que nació en el streaming y logró expandirse hacia eventos masivos. El conductor explicó que una de las claves del ciclo fue mantener una estructura flexible, donde cada integrante aporta su propio estilo y personalidad.



Tinelli ¿padrino de Paredes?:



En otro tramo del programa, Marcelo Tinelli compartió una anécdota inédita relacionada con Leandro Paredes, figura de la Selección, y su madre, quien hace más de tres décadas buscó convertir a dos estrellas del espectáculo en padrinos del futuro futbolista.



El conductor explicó que, durante el fin de semana, Myriam, la mamá del mediocampista de Boca Juniors, le recordó un hecho que él desconocía. Según reconstruyó Tinelli, la mujer intentó en 1994 comunicarse con Telefe, canal donde brillaban tanto él como Susana Giménez, con la intención de que ambos fueran los padrinos de bautismo de su hijo.



El intento de contacto fue peculiar y espontáneo. Myriam llamó directamente al canal, sin intermediarios ni protocolo, con la esperanza de lograr su cometido. “Hace treinta y dos años, cuando nació Leandro Paredes, la mamá llamó a Telefe así, random: levantó un teléfono y llamó a Telefe y dijo: ‘Susana Giménez quiero que sea la madrina y Marcelo Tinelli el padrino de Leandro Paredes’”, relató Tinelli.



La llamada no tuvo el desenlace esperado para la familia Paredes. Del lado de la producción de Susana Giménez, nadie respondió. Por el lado de Tinelli, la comunicación fue atendida por Marcela Feudale, histórica locutora y colaboradora del conductor, quien no llegó a transmitir el mensaje. “Por supuesto, Susana no lo atendió a nadie y en el equipo nuestro la atendió la enana Feudale”.



“Entonces dice que no, no me pasó conmigo. Entonces dice: ‘Si vos hubieras estado ahí, vos hubieras sido el padrino de Leandro’”, reconstruyó Tinelli.



Tinelli bromeó sobre cómo el destino del jugador podría haber cambiado si él hubiera sido su padrino: “Y yo le digo: ‘Myriam, si yo lo hubiera tenido a Leandro, Leandro no hubiera jugado en Boca, ni hubiera sido hincha de Boca, hubiera sido cuervo’”, relató en referencia a su histórico vínculo con San Lorenzo.