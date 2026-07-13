“Favaloro es nuestro último prócer”: María Becerra reveló la anécdota que une al cardiocirujano con su padre

María Becerra volvió a ser parte de un proyecto audiovisual, aunque esta vez lejos de la música. La cantante es una de las voces del documental René Favaloro, “el último prócer”, una producción que repasa la vida y el legado del médico que revolucionó la cirugía cardiovascular en todo el mundo.

La participación de María Becerra no es casualidad. La une una historia familiar muy íntima con la medicina. Su padre, el Dr. Pedro Becerra, es cardiólogo y cirujano. Él también forma parte de la producción compartiendo su testimonio en primera persona. Juntos explican cómo la figura y el legado técnico de Favaloro moldearon e inspiraron a generaciones enteras de profesionales de la salud en Argentina.

El documental, realizado por Resumido junto con la Fundación Favaloro, reúne además los testimonios de familiares, pacientes y personas que conocieron de cerca al prestigioso médico.

La propuesta busca mostrar no solo su carrera profesional, sino también el costado humano de quien dejó una huella imborrable en la historia del país.

El vínculo profundo entre Favaloro y María:

Becerra explicó que creció escuchando el nombre de Favaloro como un faro moral dentro de su casa. Su padre, Pedro Becerra, proviene de un contexto humilde en Río Negro y logró su carrera con un enorme sacrificio, sintiéndose plenamente identificado con los valores de esfuerzo del cirujano.

Pedro realizó su posgrado y especialización médica directamente en la Universidad Favaloro. La cirugía que los marcó: El lazo se volvió definitivo cuando Pedro tuvo que someterse a una compleja cirugía de corazón abierto.

Fue ingresado a la propia fundación y operado con éxito por el doctor Roberto Favaloro, sobrino directo de René. A raíz de esto, posee una válvula metálica en su corazón.

"Como decía el gran René Favaloro, nada se consigue sin esfuerzo", expresó Pedro Becerra.

"Yo la verdad tuve la suerte de que me pudieran operar en la Fundación Favaloro... me operó Roberto Favaloro, sobrino del Dr. René Favaloro", confirmó.

"Había ido con mucho miedo por conocer las complicaciones que pueden pasar en una cirugía de ese tipo... fue una cirugía espectacular y a la semana ya estaba otra vez en casa", agregó.

Por su parte, María sumó una reflexión: "Favaloro es una parte muy grande de la historia de nuestro país, pero también de la historia de mi familia".

"Le salvó el corazón a millones de personas":

María introduce el relato con una sentida reflexión sobre el destino del cardiocirujano. "Un tiro al corazón. Te juro que parece mentira, ¿no? Un tipo que le salvó el corazón a millones de personas terminó apagando con su vida, apagando el suyo", expresa al comienzo de la propuesta audiovisual.

Luego, la intérprete destaca la dimensión de la figura de Favaloro y el legado que construyó con su trabajo.

"La vida de René Favaloro es una de las historias más conmovedoras y extraordinarias de la Argentina del siglo XX. Su nombre quedó asociado para siempre con el bypass coronario”, expresó.

Y agregó: “Podría haberse quedado en Estados Unidos. Podría haber tenido una vida mucho más cómoda y lujosa. Pero volvió. Y esa decisión quizás define toda su historia".

Entre los entrevistados también aparecen Luis Landriscina, el periodista Alfredo Leuco, Laura Favaloro, sobrina del médico, y pacientes que fueron atendidos por él.

"No te queremos contar cómo un médico cambió la historia de la cirugía cardiovascular, sino quién fue el hombre detrás del guardapolvo", sumó la artista argentina.