Las vacaciones de Evangelina Anderson lejos de Demichelis: una bikini en homenaje a la Selección y la exclusiva producción de fotos

Desde España, Evangelina Anderson encendió las redes sociales y dejó una postales de lo que fueron sus relajadas vacaciones. La modelo compartió imágenes de un look veraniego de inspiración mediterránea, en la ciudad que la recibe cada año, Marbella.

Su selección de prendas no solo resaltó su estilo sino que evocó el espíritu de la costa sur de Europa, con el mar Mediterráneo y la luz natural como protagonistas.

La producción la mostró en bikini, con un estampado azul y blanco idéntico al de la decoración del club de mar elegido para la sesión. La vista al océano y la playa de arenas blancas completaron la imagen.

El traje de baño, compuesto por dos piezas en azul y blanco, presentaba arabescos y motivos mediterráneos. La prenda incluía un corpiño y un short de lycra que resaltaban el bronceado de su piel y el brillo dorado de su cabello.

En otra de las fotografías, Anderson lució una falda recta que pasaba las rodillas, con un tajo delantero pronunciado, sandalias al tono y un top corto elastizado, con mangas abuchonadas que dejaban los hombros al descubierto.

La ambientación:

La modelo posó delante de paredes en la misma gama de azules y blancos, junto a macetas de cerámica decoradas con los mismos diseños, cactus y una mesa servida con manteles y vajilla que replicaban el patrón mediterráneo.

El estilo mediterráneo se reconoce por paredes blancas, tonos tierra y azules, y el uso de materiales naturales como piedra, madera y cerámica. Los espacios abiertos favorecen la ventilación y la entrada de luz.

En la producción de Evangelina, estos elementos se reflejaron tanto en la indumentaria como en el entorno, desde la elección de las prendas hasta la disposición de los objetos y la arquitectura de fondo.

La elección de Marbella para esta despedida no resultó casual. Evangelina Anderson frecuenta la ciudad al menos una vez al año y posee una mansión cerca del mar. En una de sus historias de Instagram, mostró la vista aérea de la ciudad con el mar y la playa enmarcados por las montañas características de la región.

“Hasta pronto Marbella”, escribió junto a las imágenes de las costas de Málaga. Las publicaciones formaron parte de una serie que documentó sus semanas de vacaciones en la costa española, donde compartió distintos momentos de la estadía.

“Siempre alentando”:

Anderson también encendió sus redes con un posteo mundialista que no pasó desapercibido: una serie de fotografías en la playa que combinaron atardecer mediterráneo y los colores de la albiceleste en un look tan personal como declarativo.

La publicación llegó con una frase que resume todo: “En donde sea, siempre alentándote”.

La secuencia arranca adentro, con una selfie de espejo que presenta el look: bikini triangular en celeste y blanco, con la palabra “Argentina” en cursiva dorada y el número 26 estampado en el mismo tono.

Desde ese primer plano —con el signo de la victoria levantado y un beso al teléfono— todo se traslada a la playa, donde la tarde hace el resto.

Las tomas en exteriores llegan con la luz del atardecer todavía alta. Evangelina camina descalza por la orilla, aparece arrodillada sobre la arena seca con una cámara compacta entre las manos, posa de frente al mar con los brazos en la cabeza y los ojos cerrados.

El colgante dorado con forma de sol se repite en cada imagen y completa el conjunto junto a pulseras y anillos.

Una toma desde arriba concentra el mensaje en un solo encuadre: la tela celeste y blanca, el 26 en dorado, la inscripción “Argentina” en cursiva, una síntesis del pulso del país en estos días: los ojos puestos en la Scaloneta y el sueño de la cuarta estrella, sin importar el lugar en el mundo.