“Mi marido nunca me ayudó en nada”: la polémica revelación de Maru Botana sobre la crianza de sus ocho hijos

La empresaria, figura de la televisión y la cocina, Maru Botana habló del rol de su marido, Bernardo Solá, en la crianza de sus ocho hijos. En una íntima charla, se abrió sobre los aspectos menos conocidos de sus casi tres décadas de matrimonio.

“Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se iba al campo”, afirmó, con una naturalidad que descolocó a las entrevistadoras.

Lejos de presentarlo como una queja acumulada con el tiempo, la cocinera explicó que esa dinámica fue parte del acuerdo desde el inicio de la relación.

Cuando formalizaron la pareja, Solá le avisó con toda claridad cuál sería su rutina: “Él me dijo: ‘Yo voy a viajar al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes’”. La reacción de Botana en ese momento fue una mezcla de resignación y aceptación: “Dije: ‘Uy, qué garrón este pibe’”.

Cuando le preguntaron sobre cómo había logrado sostener esa dinámica durante 29 años, explicó: “No es fácil, porque las crisis las tenés siempre”. Y luego agregó algo que sorprendió al panel: que la distancia, lejos de erosionar el vínculo, terminó siendo uno de los factores que lo sostuvo. “Ayudó mucho el campo”, dijo, en lo que sonó casi como una paradoja: la misma ausencia que la dejaba sola con los chicos era también la que le daba aire a la pareja.

Otra de las entrevistadoras quiso saber cómo hacía para descansar en medio de ese esquema de crianza en solitario. La chef se rió y admitió que es dormilona. Lo que sí quedó claro es que el peso de la organización doméstica y la crianza recayó durante años sobre ella, y que lo asumió sin cuestionarlo demasiado en su momento.

La intimidad con la pareja:

Sobre el tema, Botana fue directa y generó carcajadas en el estudio: “Full, full. Fogonazo. Hubo momentos que cuando podía, donde podía. Lo he hecho en cualquier lado”. Y agregó, entre risas: “Me río sola de pensar todo lo que hice. Y sigo siendo, porque es incansable”.

La pérdida de un hijo:

Dieciséis años después, Maru Botana volvió a hablar de la pérdida que más marcó su vida. La cocinera revivió con la voz quebrada los días que siguieron a la muerte de su hijo Facundo, fallecido en 2008 a los seis meses de edad por muerte súbita, mientras ella se encontraba de vacaciones en el sur del país con el resto de su familia. El bebé había quedado en Buenos Aires al cuidado de sus abuelos.

La noticia llegó de madrugada. Su esposo, Bernardo Solá, fue quien le comunicó lo ocurrido con una frase que Botana no olvidó: “Te voy a decir lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu”.

El viaje de regreso a Buenos Aires transcurrió en un estado que ella describió como de parálisis total. “Estaba zombie, pensando que lo iba a despertar. No podía entender en mi cabeza eso. Que tampoco lo pude entender nunca, viste, esas cosas que decís, ¿por qué?”, expresó.

“Para mí fue un puñal en el corazón. Yo estaba detonada, no podía hablar, me moría”, recordó.

“La doctora me dijo que era obvio que se iba a morir cuando yo no esté, buscó el momento para soltar. Yo no sentí culpa de haberlo dejado porque lo dejé en las mejores manos”, contó, en referencia a sus propios padres, quienes cuidaban al bebé esa noche.

“En el momento te dicen: ‘¿no nos vemos más?’. Esas cosas que te quedan grabadas”, recordó sobre las preguntas que le hicieron sus hijos cuando les comunicaron la muerte de Facundo al llegar a casa.