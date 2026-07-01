“Fui una persona muy ninguneada por la televisión”: Coscu habló sobre las diferencias entre el streaming y la pantalla grande

En el marco de una entrevista, Marcelo Tinelli conversó con Martín “Coscu” Pérez Di Salvo sobre el crecimiento del streaming, las resistencias que enfrentó en sus primeros años y el cambio de mirada que, según el creador de contenido, terminó imponiéndose con el paso del tiempo.

Al recordar los comienzos, Coscu aseguró que la llegada de los streamers a los medios tradicionales estuvo marcada por la desconfianza: “Resistimos mucho. Hubo mucha resistencia y yo la viví en el momento donde sentía: ‘Loco, no puede ser’”.

En este marco, recordó que en más de una oportunidad ni siquiera lograban identificarlo correctamente cuando era invitado a un programa. “Me ponían ‘Azumakeup’ en vez de Coscu. O directamente escribían ‘Socu’ en el zócalo. Ni sabían quién era”.

El joven ubicó el tiempo de la anécdota relatada: “Hace entre ocho y diez años. Yo llevo 15 años streameando y en esa época hasta me daba miedo ir a la televisión porque sentía que me iban a ningunear”, respondió.

Para Coscu, aquella actitud no respondía solamente al desconocimiento del fenómeno, sino también al temor que despertaba una industria emergente que comenzaba a disputar audiencias.

“Nosotros sentíamos que estábamos creciendo muy fuerte y que cuando íbamos a la tele era como: ‘Que estos no sigan subiendo porque se vienen y nos van a comer a nosotros’”, afirmó.

El mejor streamer de Argentina:

Durante la charla, Coscu no dudó al elegir a Lautaro del Campo, más conocido como La Cobra, como el mejor streamer del país.

“La Cobra va y le dice al director técnico cómo jugar, y después lo ves que no puede ni… yo lo amo a Lautaro, para mí es el mejor de Argentina, a gusto personal. Es ese jugador que te gusta, que no tiene comparación, una locura”, explicó.

La diferencia entre los mundos y la competencia:

Con el paso de la conversación, el foco se trasladó hacia las diferencias culturales entre ambos mundos. Para Coscu, la televisión históricamente construyó un modelo donde la competencia era parte de la lógica cotidiana.

“Siento que la televisión desarrolló una forma de crecer mucho más competitiva. Ahí muchas veces terminás compitiendo hasta con tus propios compañeros”, planteó.

Tinelli coincidió con ese diagnóstico y reconoció que, durante décadas, la competencia entre canales hizo prácticamente imposible cualquier tipo de colaboración. A diferencia de esa dinámica, Coscu explicó que el streaming se consolidó sobre un esquema mucho más colectivo.

“Hay una comunidad que retroalimenta todo. Cuando termina La Cobra le manda la gente a Davo; cuando termina Davo la manda de nuevo. Todos empujan para el mismo lado. Es muy parecido a lo que pasó con el trap cuando empezó”, explicó.

Según el streamer, esa forma de trabajo colaborativa fue determinante para que Argentina se transformara en uno de los principales polos del streaming en la región. “Arrancamos antes que el resto de Latinoamérica. En otros países hay creadores enormes, pero empezaron más tarde y eso hizo una diferencia.”

Ese crecimiento, consideró, también modificó la relación con los medios tradicionales. Si en los primeros años predominaban el recelo y la indiferencia, hoy muchas producciones buscan incorporar figuras digitales para conectar con nuevas audiencias.

“Ahora vas a una premiación y te ponen la alfombra roja. Porque si no están los streamers... no nos ve nadie”, ironizó, sintetizando un cambio de época que, para él, terminó reconfigurando el vínculo entre ambas industrias.

En medio del debate, Coscu y Tinelli se enfrentaron en un divertido desafío para ver quién come más alfajores, un clásico del conductor de televisión.

A las piñas por Messi:

Coscu también recordó una insólita anécdota que vivió por defender a Lionel Messi y reveló cómo terminó aquel cruce.

“Por suerte Messi tiene sus protectores, siempre vamos a estar los soldados fieles ahí para decir ‘no te confundas”, admitió el streamer.

Y continuó: “Yo una vez casi me peleo a las piñas con un sodero por Messi. Empezó con la de Messi no tiene huevos y no mete en la Selección. Loco no entendes nada. No paraba de bardearlo. Despierta en mí algo…”.

La exposición pública:

En otro momento de la nota, la conversación derivó hacia la exposición pública y el impacto de las redes sociales. Al hablar de las críticas que reciben las figuras públicas, Coscu puso como ejemplo a la periodista deportiva Morena Beltrán y lamentó la facilidad con la que muchas veces se instala el hostigamiento. “Se bancó un montón de cosas y siempre hay alguien que le quiere poner un palo en la rueda”, comentó.

Tinelli aprovechó ese punto para reconocer que con los años aprendió a relativizar el peso de los comentarios en redes sociales. “Me cuesta estar mirando lo que dicen porque también hay que preguntarse quién está del otro lado escribiendo”, reflexionó.

Coscu coincidió y aseguró que esa experiencia también le permitió mirar con otra perspectiva las opiniones sobre su carrera. “Cuando me dicen que ya no estoy en mi mejor momento, me río. La vida tiene etapas. Hay momentos muy buenos y otros no tanto”, sostuvo.

La influencia de Tinelli en Coscu:

Por otro lado, el streamer le dedicó un reconocimiento al conductor por la influencia que tuvo sobre varias generaciones de comunicadores. “Yo aprendí de vos. Los que tenemos mi edad crecimos viéndote y te tenemos como un referente de los medios”.

“Todo da la vuelta. Lo que hoy parece que pasó de moda mañana vuelve. Lo importante es bancarse, seguir siendo uno mismo y confiar en la comunidad, porque al final eso es lo que la gente termina valorando”, reflexionó el joven.