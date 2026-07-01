“Escuché que me estabas buscando”: Messi y Spider-Man juntos en el lanzamiento de la nueva película del superhéroe

“Spider-Man: Brand New Day”, una película que llegará en un clima mundialista, tuvo como uno de sus protagonistas en el nuevo spot de presentación a Lionel Messi. Esto lo inserta en una de las franquicias cinematográficas más populares de la industria y busca amplificar la conversación en redes.

La campaña acompaña el estreno del nuevo film, previsto para fines de julio, con llegada a América Latina antes del lanzamiento global en Estados Unidos. El video no adelanta datos centrales de la trama, pero sí articula dos públicos de escala masiva: los seguidores del fútbol y los fanáticos del universo Marvel.

El video que es furor:

La escena muestra a Holland en el rol de Peter Parker cuando abre una puerta y se encuentra con Messi, que parece estar buscando al verdadero Spiderman. La sorpresa del actor organiza el tono humorístico del spot y marca desde el inicio que se trata de un cruce pensado para circular con rapidez en plataformas sociales.

Luego aparece el Hombre Araña y el ritmo cambia. El superhéroe le pregunta al capitán de la Selección Argentina si le teme a las alturas, pero Leo no comprende la pregunta e inmediatamente después lo lleva a recorrer Nueva York mientras se columpia por la ciudad con sus telarañas y Messi grita despavorido.

Holland habla por teléfono y cuelga de inmediato cuando se da cuenta de que Messi ingresa al bar en el que estaba: “Me tengo que ir, me tengo que ir”. “¿Eres Messi?”, le pregunta al argentino, que responde afirmativamente. “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás buscando a Spiderman?”, le retruca.

Ante el “sí” de Lionel, va a ponerse el disfraz y aparece con el atuendo rojo y azul. “¿Le tienes miedo a las alturas?”, le consulta. Messi parece no entender: “¿Cómo?”. Pero enseguida está gritando por los aires de la ciudad de Nueva York abrazado al hombre arácnido.

La figura del futbolista funciona como un puente entre audiencias que ya son masivas por separado. Esta no es la primera vez que el capitán argentino ocupa un lugar central en publicidades de alcance global durante etapas asociadas a la competencia.

El paso de Messi por Bad Boys:

Lionel causó un enorme furor en redes sociales anteriormente tras participar en la campaña promocional de la película Bad Boys: Ride or Die (Bad Boys 4) junto a Will Smith y Martin Lawrence.

El astro argentino sorprendió a todos sus seguidores con una divertida actuación en el que habló en inglés públicamente por primera vez.

La nueva película del hombre araña:

Spider-Man: Brand New Day marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de los hechos narrados en Spider-Man: No Way Home.

La historia retoma al personaje en una etapa distinta, en un mundo que ya no recuerda su identidad y frente a nuevos conflictos que lo obligan a reconstruir su vida como superhéroe. La película está dirigida por Destin Daniel Cretton.

El elenco incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros.