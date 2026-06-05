Murió el Indio Solari a los 77 años, una leyenda del rock argentino

Carlos Alberto "Indio" Solari nació el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos.Fue el cantante, compositor y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y marcó una época al construir uno de los fenómenos más convocantes de la música argentina.

Según trascendidos, se montó un operativo en su domicilio, en la localidad bonaerense de Parque Leloir, donde los médicos declararon su muerte. La UFI N°2 de Ituzaingó dispuso de las actuaciones correspondientes y no se señalaron otras causas de muerte que no sean el Parkinson por el momento.

Figura central del rock nacional, dejó un legado que trasciende generaciones y estilos. Su partida marca el cierre de una etapa para miles de seguidores que encontraron en sus canciones una voz propia y un refugio de resistencia cultural.

Autor de clásicos y trayectoria:

Fue autor de clásicos como “Ji ji ji”, “Juguetes perdidos”, “Un poco de amor francés” y “Mariposa Pontiac”.

El artista había construido alrededor de su figura un magnetismo singular. Su influencia se extendió mucho más allá de la música, convirtiéndose en un referente de la contracultura y en uno de los personajes más enigmáticos del arte argentino de las últimas décadas. Para muchos, su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en una figura central dentro de la música popular argentina.

En 1975, en la ciudad de La Plata, Indio Solari y Skay Beilinson fundaron Los Redondos. Desde sus primeros pasos, la banda estableció una estética propia, tanto en lo musical como en su modo de relacionarse con el público.

La independencia artística y la distancia respecto de los grandes medios marcaron a fuego el recorrido de la banda, que editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001. Discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito forman parte del repertorio esencial del rock argentino.

La separación de Los Redondos supuso un hiato en la carrera de Solari. No fue hasta 2004 que presentó el primer álbum de su nueva etapa, bajo el nombre de LFDAA: El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel).

Tras dicha separación de Los Redondos en 2001 inició una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Sus recitales convocaron a cientos de miles de personas en todo el país.

Siguieron Porco Rex en 2007, El perfume de la tempestad en 2010 y Pajaritos, bravos muchachitos en 2013. El último trabajo de estudio, El ruiseñor, el amor y la muerte, vio la luz en 2018. Durante esta etapa, Solari mantuvo una relación intensa con su público, que lo acompañó fielmente en cada presentación.

"Cuando tengas 76 años vos tampoco vas a tener miedo a la muerte":

En una pasada entrevista para el programa de Urbana, “Perros de la calle”, el Indio se refirió a su salud, su constante creación y sobre su mítica banda junto a Skay Beilinson, aunque reivindicó su creación en solitario como la mejor música que ha hecho.

“Estoy acostumbrando a eso también porque es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo. Yo cuando no tengo asistencia tardo 40 minutos en ponerme un suéter. El día que estás mal, estás mal”, había dicho el artista.

“No tengo ningún miedo, creo que cuando tengas 76 años vos tampoco vas a tener miedo a la muerte”, afirmó en ese entonces.

El último recital en vivo:

El último recital en vivo de Indio Solari tuvo lugar en Olavarría, en 2017. Fue un evento masivo, en el que nuevamente se puso de manifiesto la dimensión popular de su convocatoria.

Desde entonces, se volcó al trabajo en estudio y a la publicación de libros, mientras su salud comenzó a ocupar un lugar central en su vida pública. En 2020, recurrió a las técnicas holográficas para ofrecer un concierto virtual, anticipando el final de su ciclo sobre los escenarios.

El Parkinson:

En marzo de 2016, Indio Solari confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, en un gesto que sorprendió y conmovió a sus seguidores. El anuncio se produjo durante un recital en Tandil, donde expresó ante la multitud: “El Parkinson me anda pisando los talones”. Desde ese momento, la enfermedad se volvió parte de su narrativa pública, y Solari no dudó en hablar abiertamente sobre su experiencia.

El avance del Parkinson no solo modificó su rutina, sino que también lo obligó a tomar distancia de los escenarios. En 2023, confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad. Aun así, encontró maneras de mantenerse activo en la música, participando en proyectos y conciertos virtuales gracias a la tecnología.

La última aparición pública:

Su última aparición pública fue a mediados de mayo, cuando recibió un Doctorado Honoris Causa de la UBA. La ceremonia se realizó en su ausencia por el avanzado estado de su enfermedad, pero el músico envió un video grabado con un mensaje de agradecimiento dirigido al público presente en el auditorio.

“Habla el Indio. Quería agradecerles por este medio, tanto al rectorado como a todos los que hicieron posible e impulsaron esta distinción, que me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y también a quienes consideran que merezco este reconocimiento. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

En este acto, la universidad repasó su trayectoria como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Ambos proyectos fueron presentados como hitos del rock nacional y como espacios de construcción de comunidad en torno a sus recitales.