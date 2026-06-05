“Papá supo dividir entre el artista y el padre de familia”: Lisa María, la hija de Gustavo Cerati, reflexionó sobre su herencia musical

En el marco de una entrevista, Lisa Cerati, que construye su propio camino artístico bajo el nombre Lisa María, habló de lo que siente cuando se sube a un escenario y gira para mirar al público. Recordó a su padre y su legado.

“Ahora que soy grande y entiendo muchas cosas desde el nivel musical y de conciencia de lo que mi papá generó. Hay un momento en que giro y veo a la gente llorar, emocionarse”, relató.

Y agregó: “Gente de mi edad o menos que dice: ‘Nunca pude verlo y es como lo más cercano’. Y yo me llevo eso siempre. Elijo ver lo lindo de todo”.

Lisa María habló de la admiración que siente por su padre y de cómo cambió su mirada sobre él con el paso del tiempo: “Mi papá es el número uno para mí. Es obvio”, respondió cuando le preguntaron si todavía lo extraña.

“Supo dividir perfectamente al artista del padre", manifestó. Lejos de ser una educación musical formal, su aprendizaje fue vivencial: "Mi mayor estudio fue ver a mi papá en todo... siento que se aprende observando".

Consultada sobre si aún le llegan historias nuevas sobre su padre, cosas que desconocía, Lisa confirmó que sí, y mencionó un ejemplo reciente. Fue durante diferentes fechas que compartió con Adrián Taverna, histórico sonidista, mano derecha y amigo íntimo de Gustavo, donde personas que lo conocieron en los años ochenta empezaron a contarle episodios de esa época, de a poco, con cuidado.

“Empiezan a soltar cosas, de a poco y todo muy hermoso”, dijo, entre risas. Y agregó algo que resume bien la paradoja de su vida: “A la vez es como un protagonismo de mi papá en mi vida muy, muy fuerte. Nada que quejarme, es muy hermoso”.

La presencia en la ausencia:

El conductor Matías Martin encontró las palabras justas para describir esa situación que vive la artista respecto a su padre: “Es como una ausencia muy presente”. Lisa asintió de inmediato.

“Claro, es todos los días, toda hora. A veces quiero un café, estar sola y suena y digo: ‘Bueno, igual me acompaña, está todo bien’”, aseguró Lisa.

El nacimiento de una nueva artista:

La nota llega en un momento de plena actividad para Lisa. La artista, hija de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar, lanzó en 2025 sus primeros singles solistas —“Solo Aire” y “Sentimental”— y en octubre de ese año sumó “A Mi Nube”, tercer adelanto de su álbum debut que se espera para 2026.

Las tres canciones, coproducidas junto a Estanislao López, trazan un universo de pop alternativo con una estética que ella misma definió como un “diario emocional, una bitácora íntima”.

El más reciente de sus lanzamientos, “Demente”, llegó acompañado de su cumpleaños, y la doble celebración.

El recorrido de Lisa hasta llegar a la música solista incluyó una etapa como DJ y estudios de cine y diseño gráfico. Esa formación visual se nota en la propuesta: la estética de sus videos y el concepto de sus canciones trabajan juntos, con una lógica de “menos es más” que atraviesa todo el proyecto.

“Solo Aire” abrió camino con melodías suaves y bases rítmicas bailables; “Sentimental” sumó melancolía; “A Mi Nube” apuesta por guitarras acústicas, sintetizadores sutiles y una voz que transmite una sensación etérea.