“¿Se puede ser tan pelotuda?”: Yanina Latorre cruzó a Romina Gaetani por criticar a Messi y su encuentro con Donald Trump

A pocos días del Mundial 2026 muchos no le perdonan a Lionel Messi su encuentro con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, en marzo de este año.

Una de ellas es Romina Gaetani y la conductora Yanina Latorre no se la dejó pasar. La actriz se mostró en contra de la Copa del Mundo: “A este Mundial creo que lo detesto, por el contexto en el mundo en el cual estamos viviendo hoy”.

“Fue fuerte, no voy a obviar este comentario, puede ser polémico y me van a venir al cuello, pero no me importa, la manipulación. Creo que Messi, viviendo ahí, con su familia, le dio la mano a Trump bajo amenaza ”, agregó la actriz sobre aquel episodio.

A raíz de esto, fue Latorre quien habló sobre Gaetani en su programa de radio. Fiel a su estilo, la conductora dio su punto de vista y también se le escapó un insulto.

“Escuché a Romina Gaetani, que está enojada con el Mundial, que no le interesa, que no quiere que seamos campeones porque Messi saludó a Trump ¿Se puede ser tan pelotuda?”, lanzó Yanina.

“¿Qué tiene que ver?”:

“¿Qué tiene que ver la vida privada de Messi con que queremos que gane la Selección Argentina?”, sumó, dando a entender que el país es una cosa, con su fútbol y su seleccionado, y otra muy distinta es un solo futbolista aunque se trate de Lionel Messi.

Su compañero de radio, Gustavo Noriega agregó: “Además, hoy sólo Romina Gaetani se acuerda de eso. Tenés que vivir en un planeta muy especial”.

“Sí, en el de Gaetani”, remató Yanina quien volvió de su viaje por Europa, donde además acompañó a Diego Latorre en la final de la Champions League.