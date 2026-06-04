“Es muy difícil no sentirse descartable”: La Joaqui explicó cómo convierte el dolor en acción y las dificultades dentro del ambiente artístico

En el marco de una entrevista, Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida como “La Joaqui”, confesó que su mayor problema actual es "no sentirse merecedora" de lo que le sucede y que en el ambiente musical es difícil "no sentirse descartable".

“Es muy difícil desapegar tu yo persona de esa sensación. A mí me gusta eso de convertir el dolor en acción, independientemente de que no todo el mundo entienda que es dolor porque uno tal vez lo decora, lo romantiza y tiene algo más profundo detrás”, explicó.

En este sentido, la artista manifestó: “Hay una profundidad detrás de estas ganas de romper cosas, de esta hipersexualización, incluso. De esta búsqueda de necesitar tal vez también tenga que ver con el apego porque buscar un poco también romper, implica chocar”.

“Y que alguien incluso esté ahí opinando bien o mal, es que alguien está viste. Siento que en este ambiente es muy difícil no sentirse descartable porque un día tenes algo que encanta y al otro día no gusta y al otro día vuelve a encantar y al otro no”, continuó.

Asimismo, reflexionó: “Entonces no sentís que tal vez lo que estás haciendo en ese momento es descartable en sí, sino solo ves que se escucha, se descarta, se olvida”.

“Es el miedo a sentirse olvidado, yo persona. Y me preocupo por mi carrera y todo porque en realidad es una preocupación de Joaquina chiquita de querer saber de que alguien está ahí, ya sea para decirme algo que no está bueno o algo que está bueno”, redondeó.

El mostrar “demasiado”:

En otro tramo de la entrevista, La Joaqui habló sobre su actualidad artística y el estilo que la caracteriza: “Esto de mostrar demasiado en realidad es el contrapunto de lo que en realidad realmente siento, no muestro nada”.

“Me gustó siempre la rebeldía, romper cosas. Ahora me gusta que sea una rebeldía con causa”, afirmó.

Y señaló: “Hay algo dentro de mí que ha proyectado en La Joaqui la postura que le gustaría animarse a tener”.

Su amistad con Cazzu:

A corazón abierto, compartió los sentimientos que la rodean en relación a su íntima amiga, la artista Cazzu: “Ella es una artista de la puta madre, siempre lo fue. Es muy inteligente, es espectacular sentarse a tener una conversación con ella, totalmente erotizante. Una charla con esa mujer es una cosa de locos”.

“Es una de esas leyendas que pasan una vez cada un montón, soy muy fan de ella, en todo lo que ella hace, su fashion, sus elecciones, en estéticas. Yo admiro la admiro mucho a ella”, dijo emocionada.

Y continuó relatando: “Tiene mucha percepción de lo artístico y de las emotividades vueltas a arte también. No es ninguna sorpresa para mí. Yo siempre la vi así. Pero sí es una sensación muy gratificante ver cómo los finales se le dan a las buenas personas también”.

“Ella te muestra de que hay una materialización artística de que hay amor después del amor”, aseguró.

El parecido con Ángela Torres:

Por otro lado, se refirió a los comentarios públicos sobre su parecido físico con la cantante Ángela Torres: “Cuando la conocí era mucho mejor de lo que me imaginaba. Y sentí que hay heridas de la infancia muy características que compartimos. Con ella me pasó que reconocí un dolor, no que me reconocí en ella de que si somos parecidas”.

“Reconocí como algo que nos estaba pasando, una crítica. Desde hace año las dos hacíamos música y yo la primera vez que fui a una batalla de Freestyle fue en 2012. Yo intenté muchísimos años que algo me pase y siento que a ella también”, desarrolló.

Sobre el mismo tema, explicó: “Y era lindo compartir esto de decir bueno, estos miedos de que por más que ahora se me dé, todavía me siento un poco no elegido, todavía me siento inestable, que todo puede acabarse”.

“Siento que encontré una cómplice de emotividades durante esta construcción”, reveló.

Su perrita Rori y el amor por Luck Ra:

Durante la entrevista, se la vio acompañada por su mascota: “Ella llegó a mi vida porque yo tengo mucho apego ansioso y bueno, ella también así que ahora vamos juntas para todos lados”.

En ese contexto, fue contundente respecto al amor y puntualizó sobre lo que siente por su pareja, el cantante cordobés: “Él es la primera persona que yo elijo para mí. Yo no estaba preparada para sentir tanto en la vida, no sé qué hacer con tanto amor”.