“Los perros se portan mejor que las personas”: Leo Montero habló de su amor por los animales y recordó una anécdota con Darín

En el marco de una entrevista, Leo Montero aprovechó para reforzar y compartir su forma de vida vegana y de respeto para y con los animales. También compartió una particular costumbre personal que mantiene desde hace casi tres décadas.

Montero recordó el momento en el que el actor Ricardo Darín irrumpió su programa con un perro callejero en búsqueda de adopción.

“Lo encontré en Justiniano y Carranza, lo estaban por atropellar. Honestamente, yo creo que este perro no es callejero. Está muy limpio para haber estado mucho tiempo en la calle, y creo que hoy salió corriendo de algún lugar. Y no sé si es de esa esquina o de algún barrio aledaño. Y esta es una oportunidad gloriosa de averiguarlo rápidamente”, comentó Ricardo en el programa.

"Fue el perro con más dueños del mundo porque la gente creía que se lo iba a entregar Darín", confesó Montero.

"No entiendo a la gente que usa calzoncillos":

Una anécdota llamativa fue uno de los momentos más reproducidos del programa. Todo comenzó cuando le preguntaron si realmente conservaba un hábito muy particular: no usar ropa interior. “Yo no sé cómo ustedes usan calzoncillos. No entiendo la gente que usa todo apretado el huevero ahí”, lanzó entre risas.

Lejos de esquivar el tema, Montero explicó que esta decisión se remonta a 1998. “Jugaba al básquet en la primera de Boca. Durante una semana seguida me olvidé el calzoncillo después de los entrenamientos. Me bañaba y me iba con el jean o la bermuda directamente”, relató.

Según explicó, aquella situación terminó convirtiéndose en una costumbre permanente. “Como que me gustó. Y a partir de ahí nunca más en mi vida usé. Año 98: reloj, cinturón y calzoncillo”, aseguró.

Lo más sorprendente fue que el invitado contara que incluso practica deporte sin calzoncillos. Incluso, le preguntaron si esa decisión alguna vez había provocado situaciones incómodas en el plano sentimental.

Con un poco de pudor, Leo admitió que el tema surgió más de una vez. “Sí, me lo han comentado, como que ya viniste preparado”, respondió entre carcajadas.

Su amor por los animales:

Durante la misma charla, Montero habló de su amor por los animales y contó que los trata como si fueran sus hijos.

“Me gustan todos pero los perros de compañía son los que más comparten nuestra vida. Los perros se portan mejor que las personas, no hacen nada”, contó.

En la misma línea, aseguró que "En unos 50 años, a partir del ADN, se producirán alimentos sin necesidad de criar ni matar animales. El primer mundo va camino a eso".

Momentos de humor y el perfeccionismo de Virgo:

Mario Pergolini recordó el momento en el que junto Leo Montero, participaron de en la película de 100% Lucha.

“Una actuación brillante”, bromeó Montero.

Por otro lado, aseguró que le encanta viajar y que a la hora de armar la valija es muy prolijo porque es de Virgo: "La gente no entiende nuestro perfeccionismo".

“Me encanta viajar, no lo sufro. Calzoncillos no pongo. No comprenden nuestra cosa analítica”, dijo entre risas.