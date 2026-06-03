Cambios en la VTV: precios liberados y los talleres mecánicos particulares podrán realizar las revisiones

Tal como lo anunció gobierno de Javier Milei, desde hoy se abre un registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, tras el levantamiento de una cautelar judicial que frenaba la medida.

La decisión del Poder Ejecutivo apunta a descentralizar el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ampliar la oferta de servicios y permitir a los usuarios elegir dónde realizar la revisión técnica de sus vehículos.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de los valores regulados para la revisión técnica. A partir de ahora, cada usuario podrá acordar el precio del servicio directamente con el taller elegido, en un esquema de libre competencia.

“El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Permitirá la inscripción de todos los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluyendo concesionarias e importadores”, informó la secretaría de Transporte a través de un comunicado.

De esta forma, los talleres que se sumen al sistema podrán tener a su cargo la verificación de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales, “agilizando el sistema y eliminando restricciones injustificadas que impidan la libre interacción entre la oferta y la demanda”.

“A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV”, había comunicado anteriormente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X.

“Si ninguna jurisdicción se adhiere, es al divino botón”:

El Ejecutivo enfrenta el desafío de que cada provincia acepte poner en marcha el nuevo esquema de VTV. Si las jurisdicciones no adhieren, sus ciudadanos no podrán acceder a servicios mejorados ni a la opción de realizar la verificación técnica en talleres cercanos o en concesionarias oficiales.

El director del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons, habló al respecto: “Es una disposición que hace el gobierno nacional sobre algo que es de atribución provincial y municipal. Nació muerto. Si ninguna de las 24 jurisdicciones se adhiere es haber escrito un montón de letras al divino botón”

“Hoy las VTV que se están haciendo, en general son incompletas. Les falta controlar un montón de ítems. A mí por ejemplo no me controlaron alineación de los faros”, agregó.

Cómo funcionará el nuevo sistema:

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos operará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con carácter público, gratuito y digital. Las inspecciones podrán llevarse a cabo en cualquier taller inscripto en el registro nacional y que cumpla los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

Las personas usuarias tendrán la posibilidad de elegir el taller de su preferencia, siempre que esté habilitado y registrado. Los establecimientos autorizados estarán facultados para revisar vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros y de carga, así como unidades antiguas o especiales.

La normativa mantiene todos los criterios técnicos y de seguridad vial vigentes. Los talleres deberán respetar los procedimientos de inspección, contar con un Director Técnico responsable y acreditar la capacidad técnica, el equipamiento necesario y las condiciones exigidas. La inscripción en el registro se realizará mediante declaración jurada.

Plazos de la VTV:

En cuanto a los plazos, los vehículos particulares 0 km deberán pasar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento. Para aquellos de hasta diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada veinticuatro meses, mientras que los que superen esa antigüedad deberán realizarla de forma anual. La primera revisión deberá realizarse dentro de los doce meses posteriores al patentamiento y luego renovarse cada doce meses.

Más detalles sobre los cambios que incorpora la reforma de la VTV:

- Concesionarias e importadores también podrán realizar las revisiones técnicas, siempre que acrediten capacidad técnica suficiente.

- Un mismo taller podrá inspeccionar todo tipo de vehículos, incluidos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.

- Se aplicará un sistema de habilitación más ágil para nuevos prestadores: si no hay observaciones dentro de los plazos establecidos, podrán quedar autorizados de manera provisoria hasta las auditorías posteriores.

- Se creará una base de datos nacional que concentrará la información y los resultados de todas las revisiones técnicas realizadas por los talleres inscriptos.

- La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar y auditar el funcionamiento de los establecimientos habilitados.

- La reforma no modifica la frecuencia de las revisiones técnicas, cuyos plazos continúan regidos por la normativa vigente.