“Tratar de entender, te hace más tolerante”: Dolina reflexionó sobre el arte, la tolerancia y los amores no correspondidos

Alejandro Dolina visitó los estudios del stream Olga y dejó varias reflexiones que se replicaron rápidamente en las redes sociales en una charla con Migue Granados.

El amor fue el eje principal de la conversación y ante las consulta sobre los amores no correspondidos, Dolina lanzó: “No hay un tipo más desgraciado que el que ha sido rechazado por la mujer amada. El tipo dice ‘¿cómo me va a rechazar a mí? Voy a insistir’”.

“Entonces la llama por teléfono, a las tres de la mañana, se suicida en la esquina, la vuelve a llamar”, sumó.

En la misma línea, afirmó: “No hay paraíso para el enamorado que ha sido rechazado porque en el cielo se va a encontrar a la tipa del brazo con otro”.

“El tipo cree que todas las señales son buenas. Hágase la siguiente experiencia, ignore uno a una tipa que le guste. La tipa te va a ignorar más que antes y va a estar contenta. No hay que hacer nada, hay que aguantársela”, explicó.

Asimismo, fue concreto: “Si la tipa no gusta de vos, no hay que hacer nada. No le podes demostrar nada porque no es demostrativo. No es meritocracia”.

“Si cuando te aman también es fácil, por qué no va a ser sencillo el rechazo. Cuando te aceptan, te aceptan”, señaló.

¿Amar es garantía de “no cagar”?

En otro tramo del análisis, Granados le consultó sobre las infidelidades en una pareja y el significado del amor en esos casos.

Dolina explicó: “Hay que ver lo que sucede, después uno puede teorizar. Si uno mira en la calle que uno amando a otra persona sale igual con una tercera, yo sí. Entonces sucede”.

“El error está en confundir el matrimonio con el amor, son cosas distintas. Uno es el sentimiento legítimo, verdadero, y otra es lo institucional”, aseguró.

Y continuó el relato: “En vez de decirte cuando te casas que vas a estar junto a la tipa hasta la muerte, pero puede suceder que uno se enamore de otro. Traten de hacerlo con dignidad, pensar en el otro y qué daño le estoy haciendo con esto, se lo digo o no se lo digo, es una decisión personal y moral”.

“Lo que no puede o debe suceder es el engaño prolongado, ahí sí se está burlando del otro”, ratificó.

“Tratar de entender te hace más tolerante”:

Por otro lado, también habló de la tolerancia en lo cotidiano: “Si uno estudia por ahí tiene una visión de la música más completa, más justa. Aplica a distintos ámbitos. El tipo que estudia a lo mejor es más tolerante”.

“El tipo que no puede contenerse, que empieza a las puteadas ante cualquier situación, denota una cierta brutalidad, una cierta falta de formación y lo que te enseña el estudio es que trates de entender cómo son las cosas, y no hablo solo de algo universitario”, dijo el profesional.

Y fue contundente: “Ese tratar de entender te hace más tolerante”.

El arte y la educación:

Finalmente, relacionó a las expresiones artísticas con la educación: “El arte hace feliz a la gente. Pondría un poco más de eso y rediseñaría la forma en que tratan de introducir a los chicos en el arte. A mí me ha Gustavo la poesía a pesar de lo que me decían en el colegio”.

“Si usted aprende, si usted conoce y se lleva por delante el conocimiento, lo incorpora, va a amar mejor y va a ser amado mejor. Esa clase de bien puede hacer e arte por la gente, mejorarle la vida”, cerró.