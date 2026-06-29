Terremoto en Venezuela: hallaron sin vida a la esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo

La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron hallados sin vida tras permanecer desaparecidos luego de que dos terremotos sacudieran a Venezuela el miércoles 24 de junio.

La noticia fue confirmada principalmente por Edson Tortolero, jugador de otro club venezolano que había participado de las tareas de búsqueda de la familia del defensor cordobés, y luego por el club Deportivo La Guaira mediante un comunicado. Eran buscados desde el derrumbe de un edificio en la zona de Playa Grande.

“Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida”, escribió Tortolero.

Dicha publicación también fue compartida por Robert Garcés, de Metropolitanos, y José Correa, de Deportivo La Guaira, quienes habían participado de las tareas de búsqueda.

Poco después, Deportivo La Guaira difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a Trejo e informó el fallecimiento de Yanina Maranella, esposa del jugador, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. La institución manifestó además su acompañamiento al futbolista y a sus allegados.

Un día antes de la confirmación, Garcés había publicado un video en el que aparecía junto a Tortolero, Correa y otros futbolistas profesionales colaborando en las tareas de asistencia y búsqueda en una de las zonas afectadas por los terremotos.

En la grabación, registrada entre los escombros, explicaba que el grupo trabajaba para rescatar personas y ayudar a encontrar a la familia de Trejo, a quien definió como “un amigo y un hermano del fútbol”.

Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela este miércoles y, si bien el epicentro se ubicó en la ciudad de Morón, estado de Carabobo, una de las zonas más afectadas fue La Guaira.

Tras el desastre, Trejo recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su pareja y de sus dos hijos, quienes se encontraban en un edificio de Playa Grande al momento del derrumbe. “No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, escribió entonces el defensor argentino.

El futbolista de 38 años que se desempeña en el club Marítimo de La Guaira nació en Córdoba pero desarrolló gran parte de su carrera profesional afuera de la Argentina. Al momento del desastre, concentraba con su equipo en Caracas para disputar la primera jornada de la Copa Venezuela, según la página oficial del club.

La palabra de Lautaro Morales, arquero argentino sobreviviente de los terremotos en Caracas:

El arquero volvió a la Argentina tras vivir en carne propia los terremotos que sacudieron Caracas. El deportista que estaba con su familia en la capital venezolana, contó cómo fue el temblor y por qué decidió sacar a los suyos después de esa experiencia aterradora.

Relató que el temblor lo encontró descansando con uno de sus hijos y contó: “Estaba durmiendo la siesta con el nene más chiquito. Me había levantado hacía 10 minutos. Mi señora estaba en el comedor con mi otro nene”. Aseguró además que el departamento “se movió todo” y que fue un momento de miedo.

“Sentí que me empezó a temblar toda la cama. Lo que hice fue agarrar a mi nene, mi señora también entró a la pieza con el más grande y nos tapamos para cubrirlos. Dije: ‘Que sea lo que Dios quiera’”, relató.

“Duró 40 segundos pero fue interminable, Agarré los pasaportes y empezamos a correr a la planta baja. A 15’ de donde vivo se cayeron edificios”, relató el arquero.

Y confirmó: “Hablé con el DT y me vine. Le dije que quería proteger a mi familia y me vine a Argentina”.

Tras la primera noche prefirió no volver al departamento y, junto a su familia, se hospedaron en la casa del también futbolista Francisco Solé, compañero de equipo. Contó que la decisión de regresar se terminó de tomar cuando uno de los chicos le dijo: “Me dijo que le dolía el pecho y el corazón”, y se asustaron.

El viaje de regreso no fue sencillo: describió el aeropuerto de Caracas como un lugar colmado y desordenado. “Fue una locura, era un caos”, dijo, y recordó que además se veía cómo llegaba gente a colaborar con la ayuda y, al mismo tiempo, “gente desesperada para salir”, escenas que fortalecieron su decisión de irse.

Terremoto en Venezuela:

El pasado miércoles, Venezuela fue sacudida por dos sismos, de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, que dejaron un saldo de al menos 1.430 muertos y más de 3.200 heridos.

Este domingo se registró una nueva réplica de magnitud 4.9 en el mar Caribe, frente a la costa central venezolana, y volvió a generar preocupación entre las autoridades locales.

El movimiento telúrico, de magnitud considerablemente menor al de los sismos principales, se produjo en pleno desarrollo de las tareas de rescate y obligó a interrumpir momentáneamente los operativos en algunos sectores.

Aunque no se reportaron nuevos daños de gravedad, el temblor fue percibido con fuerza en varias ciudades y provocó escenas de pánico entre los habitantes y los equipos de emergencia que trabajan en edificios colapsados.

Las autoridades recordaron que este tipo de movimientos son habituales después de un terremoto de gran magnitud y pidieron a la población mantenerse alejada de estructuras dañadas, ya que existe riesgo de nuevos derrumbes.