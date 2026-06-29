De Francella a la "cumbre de Messi": Ariel Tarico, Iván Ramírez, Pesky y Nacho Bulian compartieron anécdotas inéditas al imitar a famosos

El periodista Julio Leiva recibió en los estudios de la plataforma HISPA a cuatro de los máximos exponentes del humor y la imitación en Argentina: Ariel Tarico, Iván Ramírez, Pesky y Nacho Bulian. Los profesionales repasaron sus trayectorias, explorando el arte de la imitación y sus repercusiones.



La charla abordó anécdotas sobre imitaciones que incomodaron a figuras públicas, el uso de personajes en situaciones cotidianas y un repaso por sus inicios mediáticos.



Revelaron los costados más ocultos, complejos y desopilantes de su oficio en el ecosistema de los medios actuales.



El encuentro sirvió para desmenuzar las técnicas de construcción de personajes, debatir los límites de la comedia frente a la susceptibilidad de los famosos y revivir anécdotas desopilantes. Entre cruces de voces en tiempo real y confesiones inéditas, la entrevista se consolidó como una verdadera cátedra abierta sobre la anatomía de la risa.



La cumbre de "los Messi":



Uno de los momentos más destacados y virales del programa fue la improvisada "juntada de Messis", donde los comediantes recrearon al astro argentino dialogando consigo mismo desde diferentes épocas de su carrera futbolística.





A esto se le sumaron cruces desopilantes entre dos versiones idénticas de Guillermo Francella, apariciones inesperadas del cantante Ricardo Arjona y las muletillas deportivas del relator Mariano Closs, evidenciando una sintonía y respeto profesional absoluto entre los cuatro colegas.



Bromas estudiantiles: Pesky y su Feinmann falso en la UBA:



A la hora de repasar los inicios y las formas en que probaban la efectividad de sus recursos vocales, el humorista Pesky desató las carcajadas de toda la mesa al confesar un método tan arriesgado como efectivo: realizar llamadas telefónicas reales haciéndose pasar por el periodista Eduardo Feinmann para polemizar con desconocidos.



"Yo llamaba como Feinmann a lugares... por ejemplo, a la Facultad de Filosofía de la UBA", admitió Pesky.



Según detalló, abría los debates telefónicos increpando a los recepcionistas o estudiantes con el clásico tono del conductor de televisión: "Quiero que me digan en qué universidad estudió Platón... Platón no estudió en ninguna universidad, querido. Ustedes están robándole los impuestos a la gente". El comediante relató entre risas cómo los interlocutores caían completamente en la trampa y terminaban discutiendo acaloradamente con un personaje que solo existía del otro lado de la línea.



Cuando el imitado se enoja:



Julio Leiva guio el debate hacia las repercusiones reales del trabajo de los humoristas y planteó qué sucede cuando la imitación no cae bien en la figura parodiada. En este bloque, Iván Ramírez tomó la palabra para detallar un tenso y recordado ida y vuelta que vivió en la televisión argentina con el conductor de espectáculos Ángel de Brito.



"Ángel de Brito, al principio se enojó un poco. No le gustó. Él salió a decir que no le gustó", relató Ramírez.



El joven imitador recordó que tras la negativa pública del periodista, el conductor Marcelo Tinelli intervino en el aire del programa diciendo: "Mañana vení a decir que no te gustó", transformando un momento de tensión real en una continuación del show televisivo. La mesa coincidió en que el enojo inicial suele ser una reacción común entre los famosos antes de aceptar el código del humor.



Pedidos insólitos e incómodos:



Uno de los picos de mayor complicidad y sorpresa de la noche llegó cuando los invitados confesaron los pedidos más extraños que han recibido por parte del público o de sus allegados debido a su condición de camaleones de la voz. El debate subió de tono cuando revelaron solicitudes que rozaron lo bizarro.



"Me pidieron un personaje en pleno acto sexual, y no me quedó otra que hacerlo" reveló Nacho Bulian ante la mirada incrédula de Leiva, quien exclamó: "¡Noooo! ¡Me estás jodiendo!".



Al profundizar en la anécdota, explicaron que el pedido involucró la voz del exfutbolista Carlitos Tévez y deslizaron la duda de si también les habían solicitado a la conductora Florencia de la V en situaciones íntimas, dejando en claro que la obsesión del público por sus personajes a veces traspasa los límites de las pantallas.



Colaboraciones soñadas:



En otro fragmento de la charla, los humoristas compilaron artistas para un momento musical a pura risa. Entre los seleccionados estuvieron Fito Páez, Ricardo Montaner y Pity Álvarez.



También el Chaqueño Palavecino, Andrés Calamaro y Ricky Martin.



La imitación que no podía hacer Tarico:



Años atrás, el entrevistador Julio Leiva llamó a Tarico para pedirle la imitación de Carlos Reutemann. "Era la única voz que no me salía", exclamó el humorista.



"Me llama el productor de Lalo Mir y me dice bueno mandame un cassette y después lo escuchamos. Después entré por casting en radio Mitre y recién en 2004 me salió la voz de Reutemann", recordó.



El debate político:



Las imitaciones de figuras del ámbito político no podían faltar en esta cumbre de humoristas. Tarico comenzó con su clásica Cristina Kirchner. Luego continuó con Patricia Bullrich.



Bulian intervino el momento con su imitación a Sergio Massa y dialogó directamente con Bullrich.



Las declaraciones de "Cristian Castro:



A su turno, Iván Ramírez revivió un gran momento del cantante mexicano y su fanatismo por las mamaderas: "Yo quiero que me den la chechona".





La cumbre en Colorama evidenció que la imitación en Argentina trasciende la mera repetición para constituirse como un arte de observación quirúrgica y rapidez mental. Este episodio, consolidó el humor paródico como un reflejo riguroso de la realidad política y social, posicionándose como un documento imperdible de la cultura popular.