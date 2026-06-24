Soberanía energética: El Gasoducto Néstor Kirchner generó un ahorro de USD 9.122 millones en tres años

El debate sobre la infraestructura estratégica y el rol del Estado en el desarrollo económico nacional sumó un dato contundente sobre los beneficios de la inversión pública. Un informe de la Fundación Encuentro señaló que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, rebautizado por el gobierno libertario como Perito Moreno, generó un ahorro acumulado de USD 9.122 millones en divisas durante los tres años desde su puesta en marcha. La entidad destacó el rol de Sergio Massa en la concreción de la obra que inyectó 17.000 millones de m³ a la red de gas y que representó un paso fundamental en el camino de la soberanía energética.

Según el trabajo técnico, la obra requirió una inversión de USD 2.300 millones (sin IVA) y produjo un retorno equivalente a 3,97 veces ese monto mediante la sustitución de importaciones energéticas, transformándose en uno de los pilares de la balanza comercial argentina y un ejemplo de eficiencia en la ejecución de grandes obras de infraestructura.

Mayor transporte de gas y soberanía divisas

El informe destacó que en ese lapso el gasoducto inyectó 17.000 millones de metros cúbicos de gas a la red nacional y contribuyó de manera directa a reducir compras externas de GNL, gasoil, gas desde Bolivia, fueloil y energía adquirida a Brasil y Uruguay. La Fundación Encuentro subrayó que la obra se construyó en un tiempo récord de 302 días y que el 81% de los trabajos fue ejecutado por la industria argentina, dinamizando las economías regionales y el entramado metalmecánico local.

Además, se remarcó que la ejecución estuvo a cargo de Energía Argentina (ENARSA), bajo la coordinación operativa de Agustín Gerez. El documento también destacó la participación del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y de la entonces secretaria de Energía, Flavia Royon, en la planificación y desarrollo del proyecto.

En ese marco, se recordó que, cuando se proyectaba la obra, fue Sergio Massaquien presentó el plan energético argentino ante las principales petroleras del mundo en el Baker Institute de la Universidad de Rice, en Houston. Allí, el programa de energía de la institución calificó la estrategia de "meritoria" y "acorde con el potencial de Vaca Muerta". De acuerdo con los especialistas internacionales, la iniciativa representaba el respaldo a una idea potente: "dotar al país de reglas claras para desarrollar sus recursos como política de Estado, más allá de los gobiernos de turno".





El gasoducto transporta gas natural desde los yacimientos no convencionales en Vaca Muerta, Provincia del Neuquén hasta San Jerónimo Norte, Provincia de Santa Fe vía Salliqueló.

La parálisis de la segunda etapa durante el gobierno de Javier Milei

A pesar del éxito rotundo de la primera fase, el esquema de autoabastecimiento nacional enfrenta limitaciones estructurales por decisiones de la actual administración central. "El gasoducto no resolvió por sí solo toda la dependencia: en invierno todavía importamos, porque resta ejecutar la segunda etapa de la obra, que estaba proyectada, pero que frenó el actual gobierno nacional", señaló la entidad.

Por otra parte, el informe resaltó el impacto multiplicador que posee la infraestructura energética sobre el desarrollo de Vaca Muerta y el mercado laboral, detallando las siguientes variables de ocupación: 12.750 puestos de trabajoson sostenidos actualmente de forma directa por la actividad vinculada al yacimiento. 48.800 empleos fueron movilizados y consolidados durante el proceso de construcción del gasoducto.

El trabajo concluyó que la puesta en marcha de esta obra clave fue una herramienta indispensable para ampliar la capacidad de transporte de gas, reducir sustancialmente los costos de abastecimiento del sistema y potenciar de manera integral el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del país, evidenciando que el desfinanciamiento de la obra pública paraliza el vector de desarrollo más rentable de la Argentina.



Finalmente, en su comunido la entidad señaló que "el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner es, antes que nada, una demostración de lo que puede la obra pública cuando hay un Estado presente que planifica y ejecuta. En este proyecto hubo decisión política, gestión y eficacia presupuestaria, bajo el liderazgo de Sergio Massa, puestas a producir para el país. Esa es la defensa concreta de los recursos de los argentinos".