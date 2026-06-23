“7 Vidas”: La canción de María Becerra que podría ser un hit en inglés

El poder de las redes sociales y la música urbana volvieron a cruzar caminos en un hecho sin precedentes: María Becerra unió su voz al reconocido tiktoker y profesor de inglés, Christian —conocido popularmente como Teacher Noty—, para compartir la versión en inglés de "7 Vidas", la cortina musical de la serie En El Barro.

El encuentro tomó forma luego de que Warner Music Spain contactara directamente al creador de contenido para ofrecerle un encuentro y charla íntima con "La Nena de Argentina", una oportunidad que el docente y músico no dejó pasar.

Emocionado por el alcance de esta colaboración, Christian reflexionó sobre el hito en su carrera con una frase inspiradora: "Los sueños se cumplen siempre que uno lucha por lo que ama (Ya sé que suena muy Mariana, pero es la pura verdad)".

En este marco, también realizaron un “test” de inglés, para evaluar el conocimiento de la artista. El resultado fue exitoso según el profesional.

Teacher Noty y Karina la Princesita:

El encuentro entre el creador de contenido y la cantante se dio en el marco de una serie de videos y colaboraciones en redes sociales donde también fusionaron el inglés con la música tropical argentina.

El profesor le realizó una divertida entrevista a Karina enfocada en preguntas y dinámicas sobre viajes, donde charlaron sobre sus destinos favoritos (como Miami) y sus proyectos musicales.

Como parte del sello de Teacher Noty, jugaron a traducir al inglés modismos o canciones icónicas de la movida popular.

Quién es “Teacher Noty”:

Christian Andrés Pascual Ortiz, conocido mundialmente en el entorno digital como Teacher Noty, es un docente de inglés, músico y creador de contenido de origen argentino que reside en Barcelona desde hace años.

Su enfoque disruptivo y dinámico para la enseñanza de idiomas lo convirtió en un auténtico furor de las redes sociales. Cuenta con más de 17 años de trayectoria en el aula, especializándose en Didáctica y la enseñanza del inglés como segundo idioma.

Rompe el molde del "profesor aburrido" integrando el arte, el dibujo, el humor y la música en sus lecciones para potenciar el oído y la pronunciación.

En sus perfiles de Instagram y YouTube, reacciona a entrevistas de famosos hispanohablantes hablando en inglés o traduce canciones populares de la cultura urbana, adaptándolas con rimas naturales y modismos reales.