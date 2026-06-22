“Lo que pasó en Luzu es solo la punta del iceberg”: Claudio Villarruel sobre escándalo de Flor Peña con el padre de Messi y la “precarización de los medios”

Después del error que cometió Florencia Peña al dar una información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi en medio del Mundial 2026, Claudio Villarruel se sumó a las opiniones públicas sobre la salida de la actriz del staff en el stream.

"Es la punta del iceberg de la precarización de los medios de comunicación", aseguró el productor.

Y continuó: "¿Qué autoridad tienen estos personeros del periodismo de opinión para indignarse por lo que le pasó a Flor? Ella está pagando el plato por su empatía, porque es buena gente”.

En la misma línea, reflexionó: “Por suerte, la familia de Messi entendió y la perdonaron”.

En cuanto a la productora del ciclo de streaming, aseguró que "debe tener cinco laburos, está facturando o haciendo otras cosas" por lo poco que pagan en estos nuevos medios.

El productor también apuntó al dueño del canal, Nicolás Occhiato: "Se aisló como si él no fuera el responsable”.

Asimismo, señaló: “Él es el primer responsable. Si no hay quién maneje la línea editorial de un medio, si no hay un director de Recursos Humanos, en el sentido de enseñarle a no rajar a la gente”.

“No podés salir a deslindarte del tema con una chica que seguro le pagan 500 o 600 mil pesos como pagan hoy todos. Es muy joven, tiene que aprender, esto de levantar un programa como un patrón de estancia es lo viejo", sentenció.

"Nos tratan de boludos”:

Por otro lado, Villarruel se refirió a las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el apoyo de Javier Milei: "Nos tratan de boludos sabiendo que son muy nabos".

"La falta de viveza, lo 'grasa cognitivos' que son, iletrados, analfabetos habiendo podido estudiar. La falta de empatía, el odio que tienen con la gente, con el marrón, con el negro... Son terribles", sumó.

"Lo que estamos viviendo es un desamparo cognitivo":

Villarruel subrayó que "estamos en un momento de crisis de transición y no sé hacia dóonde vamos”.

Y agregó: “Es indefinible, es una sensación de desamparo cognitivo, que no entendemos cómo llegamos a esto".

En este marco, el productor de televisión aseguró que "a este gobierno no lo puedo creer, si llegara a ganar otra vez el camino es Ezeiza".