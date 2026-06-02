"Si hay un lugar donde hace mal recortar es en la educación y en la universidad": la reflexión del streamer Luquitas Rodríguez

Luquitas Rodríguez participó de una charla abierta en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y dejó una reflexión educativa que se movió rápidamente en redes sociales.

El conductor de “Paren la Mano” habló sobre la importancia de la educación, el rol del Estado y el impacto que tienen las universidades en la formación de las personas.

Durante la actividad, que se realizó en el stream de Primera Generación desde el Teatro Universidad, Rodríguez compartió experiencias personales y abordó distintos temas vinculados al humor, la actualidad y los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando se refirió al financiamiento educativo y a las políticas de ajuste. “Si hay un lugar donde hace mal recortar es en la educación y en la universidad”, afirmó.

“Entiendo que habrá argumentos o seguramente razones para hacer o dejar de hacer eso (recortar) pero la educación yo creo que es una primera necesidad”, refrescó.

Además, profundizó sobre el valor que tiene la formación académica en la construcción de la identidad personal. Según dijo, “estudiar no solo brinda herramientas para el futuro laboral, sino que también ayuda a comprender quién es cada persona y cuál es su lugar en la sociedad”.

Asimismo, resaltó la necesidad de garantizar el acceso a la educación y defendió el papel de las universidades como espacios fundamentales para el desarrollo individual y colectivo. Sus declaraciones generaron repercusión y reabrieron el debate sobre la inversión pública en el sistema educativo.

Durante el encuentro también se refirió al sobre el avance de la inteligencia artificial y su influencia en la vida cotidiana. “Soy pesimista en lo inmediato, pero optimista en el largo plazo. El ser humano siempre termina imponiendo su humanidad”, sostuvo.

Ping Pong con Luquitas:

Por otro lado, compartió un “ping pong” de preguntas para la comunidad educativa y sus seguidores: dijo que de “Paren la Mano”, Alfredo sería quien duraría más en un Gran Hermano; que Guido Kaczka podría ser un buen streamer; que duraría menos de una semana en trabajos con esfuerzos físicos; dentro de sus videos “virales” favoritos está “el gordo ventilador”.

También afirmó que su película favorita es El Padrino, que Woody Allen determinó más su vida y que prefiere a Argentina campeón del mundo a que Boca gane la Libertadores.