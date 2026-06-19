La revelación de Valeria Mazza: “Antonio Banderas entró a mi camarín y me preguntó por qué no lo quería besar"

En el marco de una entrevista, Valeria Mazza contó con precisión cómo fue el episodio que durante años circuló como rumor en el ambiente artístico: el día que se negó a darle un beso a Antonio Banderas en el rodaje de un comercial.

La publicidad en cuestión fue grabado en Los Ángeles para el mercado italiano. Las imágenes del spot, muestran a Mazza y a Banderas en una escena de seducción que termina con la modelo esquivando el beso del actor.

El texto del aviso estaba en italiano —“Attenti ai fili”, se escucha en el clip— y la producción había reunido a dos de las figuras más reconocidas del momento para protagonizarlo. Lo que nadie anticipó fue la negativa de la modelo al momento de rodar el cierre de la escena.

Mazza explicó que el problema tuvo origen antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Según relató en el ciclo televisivo de Mario Pergolini, el guion que ella había aceptado no incluía ningún beso en el desenlace.

“A mí me cambiaron el guión. Cuando yo llegué a Los Ángeles, no estaba eso”, afirmó la modelo, visiblemente indignada aún al recordarlo. La modificación apareció durante el rodaje, sin previo aviso y sin su consentimiento, y fue en ese momento que Mazza se plantó.

La situación escaló cuando Banderas decidió ir a su camarín a intentar resolver el impasse en persona. El actor le transmitió el malestar del equipo de producción y le pidió que reconsiderara su postura: “Y es que me dicen que no me quieres dar un beso”, le comentó.

La respuesta de Mazza fue directa: “Pues ¡que no!”, le dijo, según reprodujo ella misma en el programa. Banderas también había intentado argumentar que la escena quedaría mejor con el beso, pero la modelo no cedió.

En la entrevista, Mazza aclaró que su negativa no tuvo nada que ver con su vínculo con su marido, Alejandro Gravier. El motivo era personal y tenía que ver con sus propios límites frente a la cámara.

"No soy una persona muy sensible":

La movelo y su hijo Tiziano Gravier hablaron de la intimidad familiar y cómo es ella como suegra. Su hijo la definió como “buena persona”.

Por otro lado, Pergolini le consultó a Tiziano sobre su amor por el deporte. Es esquiador profesional e integrante de la selección nacional. Fue tres veces campeón nacional y bicampeón sudamericano 2022 y 2024.

“Mi hermano más grande me enganchó en la competencia”, confesó.

Las exigencias en el modelaje:

Mazza aseguró que mantiene su figura gracias a la disciplina y al esfuerzo diario. Además, habló de la maternidad y afirmó que "pondría el cuerpo una y mil veces más para tener hijos".

"A los 20 años decidí no subirme nunca más a la balanza", confesó. Y reveló que en su momento de máximo modelaje le decían “pensalo”, al hecho de ser madre.

Además, contó una anécdota de sus comienzos en la moda: se negó a usar un vestido que no la hacía sentir cómoda y sostuvo su postura frente al mismísimo Gianni Versace.

"Si vos salís así, mañana no haces el desfile", contó que le dijeron al mismo tiempo que compartió la compleja competencia que se vive en el mundo de la moda.

"A los 18 años me fui sola a Europa. La agencia de modelos no te regala nada: a medida que empezás a trabajar, vas saldando las deudas", relató.

El amor y la pareja:

La modelo se refirió a su relación con Alejandro Gravier, confesó que, a pesar de los años, sigue sintiendo celos. Aseguró que él debería estar feliz porque eso significa que todavía le importa: "Soy celosa siempre".