María Becerra declaró su amor por Messi y recordó la imagen que más le gusta del jugador

El arranque de la Copa del Mundo 2026 trajo consigo un triunfo categórico en su debut de la mano de una actuación destacable de Lionel Messi, quien se despachó con un triplete de goles.

En medio de este clima de festejo, la cantante argentina María Becerra formó parte del living de "La Revuelta" y no ocultó su profunda devoción por el capitán albiceleste.

Durante la entrevista concedida al conductor David Broncano frente a los micrófonos de la señal, la intérprete musical respaldó los elogios de su compatriota cuando el animador del ciclo puso de relieve el desempeño del diez sobre el césped.

“No se cansa de ser el mejor”, afirmó de forma contundente la popular artista de la música urbana. En sintonía con esa mirada, la invitada remarcó que los habitantes del planeta tienen la fortuna de “ser contemporáneos” del talento desplegado por el futbolista.

La oriunda de Quilmes sorprendió al revelar una preferencia humorística particular al momento de buscar clips en las plataformas digitales, manifestando su predilección por aquellos registros que exponen al deportista atravesando situaciones de incomodidad o desconcierto.

Para ejemplificar su gusto, Becerra trajo a la memoria una filmación que se transformó en contenido viral tiempo atrás, en la cual se observa a un joven tocando una pandereta a corta distancia del ídolo, mientras este lo contempla con una indisimulable expresión de incredulidad a la vez que balancea su cabeza siguiendo la cadencia del sonido.

“No deja de mover la cabeza… cómo lo amo. Pensando por dentro: ‘Yo vine a este restaurante a comer una molleja”, ironizó la cantante entre risas para luego compartir momentos de baile y canto a capela.

Las rutinas antes de los conciertos y la cámara hiperbárica de Michael Jackson:

La cantante explicó que usa varias veces por semana una cámara hiperbárica, una práctica que también realizan deportistas de élite para acelerar la recuperación.

Becerra ha vinculado esa disciplina física con la exigencia de sus espectáculos. “Entreno bastante, es buenísimo para muchas cosas. La cámara hiperbárica, donde dormía Michael Jackson, lo hago”, dijo.

La cantante justificó esa rutina por el esfuerzo que le exigen sus directos: “Soy también una deportista, dos horas y pico bailando y cantando”.

También contó que mantiene una rutina facial diaria y que incorpora tratamientos que van desde hábitos convencionales hasta otros más actuales. Entre ellos, el cuidado facial ocupa un lugar fijo. La cantante dijo que usa agua fría e incluso hielo en la cara.

Entre las costumbres de la compositora argentina, se encuentra el uso constante de protector solar y el plasma para el rostro.

"Rehabilitada" de su adicción al celular:

Becerra recordó aquella entrevista en el mismo canal, cuando mostró al presentador su teléfono móvil para comprobar las horas de pantalla y descubría que había llegado a utilizarlo durante 12 horas el día anterior: “No me siento orgullosa”. Desde entonces, “La Nena de Argentina” ha conseguido controlar su adicción.

De 12 a seis horas diarias mostró que redujo, manteniendo la media semanal y con el objetivo de reducirlo aún más: “Mi meta es 4 horas diarias”. Atribuyó el logro a la reducción en el uso de las redes sociales.

Becerra habló de su frecuencia sexual con J Rei:

Durante la charla, María se enfrentó a la clásica pregunta sobre la cantidad de relaciones sexuales que tuvo durante el último mes. Sin perder la sonrisa, aclaró que los viajes y la distancia influyen en la frecuencia, pero que cada reencuentro es motivo de alegría para la pareja. “Pasa que estuve viajando mucho también, pero bueno, volvemos y nos ponemos muy rápido al día”, comentó divertida ante la consulta.

Lejos de cualquier incomodidad, la cantante se tomó un momento para hacer cuentas y compartió el dato. “No sé, quince...”, respondió.

María también habló sobre la espontaneidad que caracteriza su vínculo con J Rei. “Nosotros somos muy de la situación improvisada”, explicó, y detalló que tanto ella como su pareja son “muy gauchitos”, generando sorpresa en el conductor al no reconocer el modismo argentino.