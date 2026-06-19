"No merece mi respeto”: El descargo de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña y el padre de Messi

Una jornada movida en programación de streaming Luzu tuvo como epicentro una falsa noticia: la supuesta muerte del padre de Lionel Messi.



La difusión de un rumor no chequeado por Florencia Peña durante el programa El Show del Verano generó un amplio debate en las redes y en los medios de todo el mundo.



De inmediato, Nicolás Occhiato, conductor y propietario del canal, emitió un comunicado anunciando la desvinculación de los responsables y la renuncia de la actriz. Y este viernes por la mañana, abrió su programa hablando del tema.



“Obviamente, vamos a arrancar distinto. Voy a decir algo cortito de todo lo que pasó ayer y después vamos a hacer un programa totalmente normal como siempre, porque nos debemos a nuestro público y eso es lo que espera cuando nos pone”, comenzó.



Occhiato asumió de inmediato su condición de responsable máximo:



“Uno como cabeza de canal, como cabeza de grupo, tiene que tomar decisiones, tiene un costo tener un canal, tiene un montón de privilegios, un montón de beneficios, un montón de cosas lindas que nos pasan todo el tiempo, como por ejemplo la comunidad que tenemos, que es lo más lindo que tenemos. Y también tiene costos que uno tiene que afrontar como responsable de un canal”.



El conductor reconoció el error humano y la obligación de dar explicaciones: “Uno tiene que tomar decisiones, hay errores... errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, después, el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal”.



Para Occhiato, la reacción inmediata fue hablar con las personas involucradas y pedir las disculpas necesarias: “Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien”.



Además, remarcó la diferencia entre el error y la mala intención. “Cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche, como lo fue, repito, yo tengo que tomar decisiones, como las tomé, como cabeza de canal”.



Frente a la audiencia, insistió en que el canal había actuado de buena fe y que sus seguidores así lo entienden: “Cuando uno se equivoca, pide disculpas y cuando es con cero mala leche, como lo fue, la comunidad entiende y banca y va a bancar siempre”.



¿Consecuencias económicas?



En relación con las consecuencias económicas, fue categórico al afirmar: “Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu, bueno, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira”.



Occhiato reflexionó en su descargo: “Tanto se habló de fake news y lo único que hubo ayer fue divulgación de más fake news, de un montón de cosas que se dijeron que eran erróneas. Entonces, le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca. Porque sí, se equivocó, se pidió disculpas, pero el que se jacta de eso generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie tampoco”.



En este marco, Jorge Rial se refirió al escándalo en Luzu, y sostuvo que "tiene que haber periodistas en los streamings".



“A mí no me gusta cuando los del poder no bancan a los de abajo, no confío más en un tipo así porque a la primera de cambio te entrega", resaltó.



”Qué quilombo que arme":



El padre del futbolista se enteró desde la clínica donde permanece en observación de la caótica jornada ocurrida tras la noticia falsa sobre su muerte.



Su esposa se comunicó con la conductora que protagonizó la situación y le manifestó su admiración.



"Qué quilombo que armé", fue la frase que le atribuyen al padre de Lionel Messi al enterarse de lo ocurrido.



El llanto de Flor Peña:



Flor Peña habló con Yanina Latorre y aclaró: “Cometí un error, me confundí. Ellos saben, en Luzu, cómo fueron las cosas. Pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas. Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso. Por eso lo dije”.

“No sé dar primicias, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer. Pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así”, agregó.