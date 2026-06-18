“Voy a mostrarles lo que en otros lugares no puedo”: Flor Vigna se sumó a Only Fans y se conocieron las fotos

Flor Vigna sorprendió a sus seguidores al comenzar un nuevo camino en su vida atravesada por el baile, el canto e incluso triunfando en el cuadrilátero como boxeadora.

Con la idea de expresar y compartir toda su sensualidad, la influencer decidió sumarse a Only Fans, la plataforma de contenido erótico para adultos.

“Les dejo un lanzamiento especial en mis historias”, escribió Vigna en la descripción de su posteo donde comunicó la noticia con una jugada sesión de fotos inspirada en la Selección Argentina. Se la puede ver utilizando únicamente un top celeste y blanco, y una tanga de color blanco.

En la primera imagen, la bailarina destacaba con su pelo largo de color rojo y posaba con ambas manos sobre su abdomen, con los dedos extendidos y entrelazados de manera simétrica.

También llevaba puesto un top deportivo con los colores celeste y blanco y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, junto a las tres estrellas doradas bordadas. Su expresión facial era neutra, con la mirada dirigida hacia un punto fuera de cámara.

Luego, en otra de las imágenes, Vigna llevó su sensualidad al máximo y posó recostada boca abajo sobre una cama cubierta con sábanas blancas. Llevaba puesta ropa interior blanca y apoyaba la cabeza sobre uno de sus brazos, mientras dirige la mirada hacia la cámara con expresión relajada. Su pelo caía extendido sobre la superficie de la cama y parte de su torso.

El precio del contenido:

Vigna presentó su nuevo espacio digital con una invitación directa a sus seguidores: “Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes”.

Además, anunció una oferta de bienvenida con un descuento del 50% durante los primeros 30 días. Quienes se suscriban antes del 19 de junio pagarán 4,99 dólares mensuales, frente al valor habitual de la membrecía, que es de 9,98 dólares.

La cantante y bailarina sumó en tono informal: “Descuentito para los primeros que entren”, aludiendo a la promoción.

Iniciativas similares ya habían formado parte de su presencia en Divasplay en años anteriores. La propuesta generó repercusión inmediata en redes sociales, donde numerosos usuarios comentaron la decisión de la ex integrante de Combate, que en los últimos años afianzó su carrera como cantante y figura mediática.

Por ahora, la influencer publicó dos contenidos dentro de la plataforma, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a suscribirse y aprovechar la promoción inicial.