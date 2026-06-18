Florencia Peña anunció al aire de Luzu la muerte del padre de Messi y la familia salió a desmentir la noticia

Una “fake news” apareció en el centro de la escena médica ti a luego de que Florencia Peña asegurara al aire en el canal de streaming Luzu que el papá de Lionel Messi había muerto.



La conductora debió salir a pedir disculpas por dar una información sin chequear.



“No quiero darles una mala noticia pero acaba de morir el papá de Messi”, dijo al aire.



El anuncio dejó en shock a todos en el estudio, pero minutos después debieron salir a aclarar que era un rumor.



“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas porque...”, dijo una de las productoras.



A su turno, Peña expresó: “Me lo tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake”.



“Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué fake qué es real. Y todo lo tenés que poner en tela de juicio hasta que...“, reflexionó.



A modo de cierre, señaló: “Me acuerdo de que antes de que muriera el Indio, corrió una fake de que había tenido un ACV. Y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas”. “Pedimos disculpas también de la producción que lo tiramos antes de terminar de chequearlo. Y hay rumores, pero no está nada confirmado de ningún lado”, cerró la productora.



Qué dijo Nico Occhiato sobre lo ocurrido al aire:



Minutos después de lo ocurrido al aire de su streaming, Nicolás Occhiato rompió el silencio en sus redes sociales donde expresó su indignación y anticipó que se tomarán medidas.



“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, escribió en un tuit en la red social X.



Además, aseguró: “Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.



La familia Messi emitió un comunicado:



En un escrito que se difundió en redes sociales, los allegados del capitán de la Selección Argentina explicaron cuál es la situación del padre del Diez.



"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.



Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.



La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", comienza el comunicado.



"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.



Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión", cierra.