”Estoy convencido de que fue un atentado”: El papá del youtuber Gaspi expresó dudas sobre la muerte de su hijo

El domingo amaneció en Río de Janeiro con una noticia que pronto se volvería imposible de ignorar: un accidente aéreo dejó al mundo del streaming argentino y global en estado de shock.



La colisión de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes no solo cobró seis vidas, sino que apagó la voz de Gaspar Prim Díaz, conocido por todos como Gaspi, referente de la generación digital.



Ricardo Prim, su papá, habló sobre el accidente aéreo en el que también fallecieron el cineasta Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.



En medio del duelo por la pérdida del joven, el hombre manifestó sus dudas sobre la muerte de su hijo y calificó el hecho como "un atentado".



“Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, expresó desde su hogar en Puerto Madryn.



En medio de las teorías que rodean su muerte, Prim no pudo evitar cuestionar el triste desenlace de su hijo:



“No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, explicó.



“Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo, sobre todo un hijo como él, no se explica. Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sabiendo que no está”, lamentó.



Y agregó: “Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento.



Y cerró: “Tengo un dolor inmenso, era mi nene. Tenía apenas 23 añitos”.



La familia confirmó la repatriación del cuerpo en Brasil y aclaró que no hay una colecta:



La familia del youtuber Gaspi emitió un comunicado en las últimas horas, tras la circulación de rumores sobre una presunta colecta para repatriar el cuerpo del joven. Al respecto, hicieron una importante aclaración e informaron cómo fue el proceso para traer su cuerpo de vuelta a la Argentina, tras el accidente de helicóptero que vivió en Brasil.



El texto salió a la luz a través de las redes del youtuber Coscu (@martinpdisalvo), quien compartió en historias el siguiente texto:



“Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz", relata la primera parte del comunicado.



Luego, agregaron que por este motivo "cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa.



“Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”.



Por último, remarcaron el cariño que la gente le tenía al creador de contenido, y aseguraron que la mejor manera de honrarlo es mantener vivo su recuerdo.





“Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones", cerraron.