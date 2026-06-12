Dos estudiantes argentinos crearon a “Aura”, el primer robot de asistencia y servicio hecho con materiales reciclados de Argentina

Una dupla de jóvenes estudiantes argentinos de ingeniería electrónica diseñaron y crearon íntegramente en Argentina una plataforma robótica modular que llamaron "Aura", considerada la primera en su tipo.



Oriundos de Trelew, Chubut, Edward Ap Iwan y Matías Facchina, son los impulsores de esta iniciativa que surgió durante su etapa de formación en ingeniería y apunta a convertirse en una solución capaz de adaptarse a múltiples aplicaciones y entornos de forma versátil.





Al respecto, los jóvenes coincidieron en diálogo con la prensa: “Empezamos a investigar y vimos que existen robots de servicio y asistencia en distintas partes del mundo. Ahí arrancamos con el desarrollo de hacer un robot desde cero”.



Además, a medida que avanzaba la investigación notaron la ausencia de opciones similares en Argentina.



“Nos encontramos con que no hay ningún desarrollo nacional de un robot de este estilo. Entonces nace Aura, nuestra plataforma robótica 100% modular con tecnología reciclada y desarrollada por dos estudiantes”, explicaron.



Los detalles de Aura:



La estructura de Aura fue concebida para permitir el intercambio de distintas partes según las tareas que deba realizar. La parte superior se puede desmontar y adaptar para diferentes usos.



El robot cuenta con un sistema de mapeo autónomo denominado SLAM a través del cual puede reconocer entornos y desplazarse sin intervención humana.

También puede interactuar mediante comandos de voz, reconocimiento de gestos, aplicaciones móviles e incluso controles remotos.



Entre las cualidades más destacadas de Aura figura el aprovechamiento de materiales reutilizados.



Tal como explicó Ap Iwan, gran parte de la estructura fue construida con elementos reciclados, al igual que varias piezas producidas mediante impresión 3D utilizando plásticos recuperados.



Además, usaron motores extraídos de hoverboards fuera de uso y baterías obtenidas en centros de reciclaje, y lograron darle una segunda oportunidad a ese tipo de componentes, así como mantener un equilibrio de costos para el proyecto.



Según trascendió, los creadores de Aura actualmente trabajan para ampliar sus capacidades y convertir el prototipo en una herramienta más eficiente.