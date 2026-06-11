“Si los energúmenos hubiesen hecho su trabajo, esa chica hoy estaría viva”: Darín habló del crimen de Agostina Vega y del gobierno de Milei

En la televisión española, Ricardo Darín se pronunció sobre el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba, reflexionó sobre la violencia de género e instó a la sociedad a tomar acción real sobre esta problemática.

“La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente, ya no los movimientos femeninos, ya los hombres, la ciudadanía, la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos como para que ocurra lo que acaba de ocurrir”, explicó.

Durante su participación en el programa de la televisión “Cara al show”, Darín también manifestó: “Esta chiquita, Agostina, no solo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada, y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género y que había estado detenido y lo largaron, lo dejaron libre”.

Y agregó: “Es decir, si esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva”.

“¿Qué pasa con los hombres?”:

Durante la misma nota, el actor se cuestionó: “¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya es una pregunta que no sé a quién se tiene que dirigir”.

“Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos en algún momento señales, alarmas de violencia, y que en un determinado contexto hasta nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, conforman una personalidad de una violencia que termina siendo lo que hizo este hombre con esta pobre chica”, desarrolló.

La violencia de género y la ultraderecha:

El conductor del ciclo apuntó que “el caso de Agostina Vega demuestra que negar los feminicidios y la violencia de género como hace la ultraderecha y el fascismo acaba en muerte”.

“¿Cómo pueden negar? ¿Cómo se les ocurre?“, se preguntó el actor. “Es una de las consecuencias, en este momento la más grave de todas porque encendió a un país y estamos todos alineados detrás de esto, aun estando a la distancia porque a mí me tocó estar aquí”, agregó.

“Agradezco la oportunidad de poder decirlo porque en realidad lo que hace falta es que nos pongamos los pantalones largos de verdad, de una vez por todas, y dejarnos de joder”, sentenció.

“No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Y en eso tenés mucha razón que las políticas, las formas de ser de la ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso tratar de taparlos o de tacharlos. No existen, para ellos no existen”, afirmó Darín.

“Hay gente que la está pasando muy mal”:

En otro tramo de la nota, el protagonista de Argentina, 1985 fue consultado sobre la gestión del presidente Javier Milei: “Este es un momento bisagra, se acercan próximamente las elecciones y es un momento de reflexión profunda. Creo que la gente ya está reflexionando muchísimo al respecto porque también hay que decirlo, que este señor ganó las elecciones, hubo mucha gente que lo votó”.

Según su opinión, el gobierno “se basa y se ampara en que cierta realidad los ayuda en términos económicos”, aunque sostuvo que a él le “gustaría entender esos parámetros” porque hay “gente que la está pasando realmente muy mal”.

“Argentina es un país muy cíclico en ese sentido porque salimos de una y entramos en otra. Esto nos ha dado una gimnasia de crisis que casi está en nuestro ADN, entonces, no nos terminan de voltear nunca”, dijo.

Y continuó: “Estamos acostumbrados a que no nos vamos a entregar, algo va a pasar y vamos a salir adelante. Yo estoy convencido de eso, estoy convencido de que vamos a salir adelante porque es nuestra forma de ser, lamentablemente”.

“Es un país de gente maravillosa, trabajadora, sensible, cálida, amistosa. Es una pena que definitivamente no encontremos un rumbo en común que permita el diálogo, la tolerancia y no la intolerancia, que es lo que estamos viviendo en estos momentos”, finalizó.

Darín abuelo:

El actor argentino disfruta de una etapa especialmente significativa en el plano personal: la llegada de su primer nieto. El nacimiento de Dante, hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, ha supuesto una auténtica revolución emocional para una familia que celebra con entusiasmo la incorporación de un nuevo miembro.

El actor comentó que tuvo la oportunidad de estar presente cuando nació su nieto, aunque reconoce que aquellos primeros días fueron tan intensos como delicados. “Estoy empezando a ejercer ese rol por primera vez. Estuve cuando nació pero lo tuve poco, me resultaba frágil”, confesó durante la conversación.

“Lo más fuerte que sentí fue verlo a él como padre”, admitió sobre su hijo.

Darín será la cara del afiche del Festival de San Sebastián:

Ricardo Darín fue anunciado oficialmente como la imagen principal del cartel de la 74ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará entre el 18 y el 26 de septiembre de 2026.

El afiche está compuesto por un impactante collage basado en una fotografía realizada en 2024 por el fotógrafo y músico argentino Sebastián Arpesella, y convierte al actor en el rostro visible de uno de los encuentros cinematográficos más prestigiosos del mundo.

La elección representa un reconocimiento excepcional para una de las figuras más importantes de la cultura argentina contemporánea. Darín se transformó así en la novena personalidad de la cinematografía internacional en recibir este homenaje, incorporándose a una lista reservada para nombres de enorme relevancia artística como Cate Blanchett, Willem Dafoe y Penélope Cruz.