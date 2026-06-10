"Milei, tenés la del Indio muerta y adentro": la polémica frase de Gerardo Romano al presidente por el funeral de Solari

El fallecimiento del ex líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto “Indio” Solari, dejó tristeza en parte de la escena argentina y esto se trasladó rápidamente a los medios tradicionales.

En ese sentido, el actor Gerardo Romano expresó su angustia ante la pérdida del músico y no dudó en apuntar contra el presidente Javier Milei.

Durante una entrevista, el actor expresó: “La mejor frase que escuché, tremenda, de Soberanía popular es ‘Milei, tenes la del Indio muerta y adentro’. Es el significado de la fiesta”.

Además compartió una reflexión sobre el presidente: “A mí me preocupan más que nada sus falibilidades como ser humano. Sus fracasos, sus dificultades y lo complejo que es vivir y envejecer. Es diabólico como alargamos la vida para darle mayor felicidad al ser humano o para hacerlo más difícil”.

En la misma línea, el actor expresó lo que significa para él ser peronista en la actualidad: “Yo creo absolutamente, al revés de este presidente, en la justicia social. Para mi le da sentido a mi vida la preocupación por lo que le pasa al otro como propia”, enfatizó.

“No le entrego a mis hijos a la basura”:

Siguiendo la línea de críticas a Milei y su gobierno, la actriz Julieta Zylberberg fue consultada en una entrevista sobre su opinión respecto a algunas figuras públicas. Se le pidió que eligiera entre Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Luis Majul para dejarles el cuidado de sus hijos.

Ella respondió tajantemente: "No le entrego a mis hijos a la basura".

También, la artista reaccionó a una serie de fotos de dirigentes y referentes políticos, dejando comentarios, gestos y respuestas genuinas.

Gerardo Romano y el Parkinson:

Además de sus opiniones sobre la actualidad política, Romano abrió la puerta a cuestiones personales. Consultado sobre el gran amor de su vida, no dudó en señalar a su madre. “Chichita, mi mamá. Era la persona que más admiré por su capacidad amorosa”, recordó con emoción.

La charla también incluyó un momento dedicado a su presente y a la enfermedad neurodegenerativa que atraviesa. Lejos de esquivar el tema, el actor habló con franqueza sobre el envejecimiento y el Parkinson.

“Tengo Parkinson, me jode (envejecer) como a todo el mundo. Dada mi circunstancia con una enfermedad neurodegenerativa es más complejo”, afirmó.