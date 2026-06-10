“No me identifico con la palabra asesina”: Nahir Galarza habló con Paulo Kablan y Nati J sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo

A casi diez años del crimen de Fernando Pastorizzo, un caso que conmocionó a la Argentina y generó un amplio impacto mediático, Nahir Galarza volvió a hablar públicamente desde la cárcel.

En esta ocasión lo hizo durante una entrevista con Paulo Kablan y Nati Jota para el canal de streaming Olga, donde repasó aspectos de su vida actual, recordó la noche del asesinato y se refirió a la relación que mantenía con la víctima.

Condenada a prisión perpetua por el homicidio ocurrido en diciembre de 2017, Galarza aseguró que asume la responsabilidad por lo sucedido, aunque insistió en que no tuvo la intención de matar.

"Lo que puedo dejar en claro es que soy responsable de quitarle la vida a una persona", sostuvo en la entrevista.

"No fue un accidente, se escapó el tiro, esa declaración que se transmitió desde Gualeguaychú, eso no es real tampoco", sostuvo descartando así que se haya tratado de un accidente.

“No sería capaz hoy de hacer lo que hice", sumó.

Galarza sobre el crimen de Fernando:

Durante la entrevista, evitó profundizar en los detalles técnicos de la causa judicial, pero reconoció su responsabilidad en el hecho.

"No me sirve de nada porque ya estoy condenada y yo soy responsable. Me hago cargo sin los detalles, pero no fue intencional porque yo no fui pensando en matar", expresó.

Según explicó, el episodio ocurrió en medio de una discusión que se desarrolló en un contexto de violencia dentro de la relación que mantenían. Galarza afirmó que Pastorizzo reaccionaba de manera agresiva y que existían situaciones de maltrato.

"Hoy puedo decir que no soy la misma persona que cuando tenía 19 años", señaló al reflexionar sobre aquellos hechos. Además, aseguró que actualmente no sería capaz de actuar de la misma manera.

La revelación sobre un embarazo y un aborto antes del crimen:

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando recordó una situación personal ocurrida meses antes del asesinato.

Galarza contó que, dos meses antes del crimen, atravesó un embarazo que sospechaba que era de Fernando Pastorizzo y que terminó en un aborto que, según relató, fue impulsado por decisión de sus padres.

La joven aseguró que aquella experiencia le provocó un profundo dolor emocional y que continúa siendo un tema difícil de afrontar incluso en la actualidad.

La vida de Nahir Galarza en prisión

En cuanto a su presente, la condenada explicó que mantiene una rutina enfocada en el estudio y distintas actividades dentro del penal.

Actualmente cursa el último año de la carrera de Psicología Social, practica yoga, realiza ejercicios físicos y también dicta clases para otras internas.

"No es que la paso re bien. He estado medicada mucho tiempo. Es algo que llevas todos los días, cuando te levantás, cuando te vas a dormir", confesó.

La joven explicó que uno de los aspectos que más le pesa del encierro es la sensación de falta de libertad: "Lo que más duele es salir al patio y ver que el cielo tiene rejas".

Además, reveló que logró reconstruir su vida afectiva y que mantiene una relación sentimental con otro interno condenado a ocho años de prisión, a quien conoció mientras estudiaba dentro del establecimiento penitenciario.

Además, describió la relación como un proceso de reconstrucción emocional: “Él está enfrente cumpliendo condena. Lo veo cada 15 días. Me costó un montón tener una relación acá, volver a confiar. Él me enseñó lo que era una relación sana, entonces fui aprendiendo”, sentenció Nahir Galarza.

Cómo quiere ser recordada:

Hacia el cierre de la nota, Galarza fue consultada sobre el impacto mediático que tuvo su caso durante todos estos años, incluyendo libros, documentales y producciones audiovisuales inspiradas en la historia.

"Preferiría que no me recuerden. Ser anónima", reveló.

También cuestionó que el caso continúe siendo identificado con su nombre y no con el de la víctima.

“Tampoco entiendo por qué se llama caso Nahir Galarza y no se llama caso Fernando Pastorizzo, que sería lo normal", concluyó.