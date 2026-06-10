"¿Qué promesa hiciste si salimos campeones? ¡Declaro la casa del country!": El spot de La Llama que Llama que se burla de Adorni

Durante el entretiempo del amistoso entre Argentina Vs. Islandia, Flow, la plataforma de entretenimiento de Telecom y del Grupo Clarín, volvió a poner en pantalla a los personajes de La Llama que Llama, una de las campañas publicitarias más recordadas de la televisión argentina de la última década del siglo XX.



Esta vez, hubo una referencia más política y actual, involucrando elípticamente al jefe de Gabinete Manuel Adorni.



El remate del aviso fue tan simple como explosivo.



“¿Qué promesa hiciste si salimos campeones, bebé?”, pregunta una de las protagonistas al “bebé” de la familia.



Y este respondió: “Declaro la casa en el country”.



La escena provocó risas inmediatas en redes sociales. También, como era esperable, despertó interpretaciones políticas.



Patricia Bullrich y su polémico video que enfrenta a Milei:



Tras difundir un video en el que aparecen las palabras "presidencia" y "vicepresidencia", la senadora contestó con evasivas acerca de si planea postularse.



"Uno siempre piensa en eso, pero se tiene que concentrar en lo que está haciendo". Y usó una curiosa metáfora deportiva, mezclando las fechas de los torneos FIFA con las elecciones argentinas: "Si vos sos un jugador de la Selección, ¿estás pensando en el mundial de 2031, o estás pensando en el mundial de 2027?".



Después de esta confusión, la exministra de Seguridad se corrigió: "2030 o 2026. Pensás en el de 2026, y punto. Si no, te desconcentrás y jugás mal".



Ante la pregunta de si tenía "alguna idea" de presentarse como candidata a la presidencia o la vicepresidencia para 2027, respondió:



“Estoy ahora en el Senado. Me gusta porque trabajo por leyes importantes. Me gusta, ahí estoy." Así, respondió por elevación a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien un rato antes había dicho sobre ella: "Parece que está lanzada".



Cuando el periodista le consultó si se sentía cómoda en La Libertad Avanza y si pensaba seguir, contestó con evasivas.



“Yo siempre tuve mi personalidad, fui yo y sigo siendo yo. En la Argentina los partidos políticos hace mucho tiempo que son débiles. Hay que crear mucha gente que tenga ideales, que tenga ideas fuerza, pero los nombres pasan y las ideas quedan", dijo.



Un año del fallo contra Cristina Kirchner:



En el ámbito de la política, el gobernador Axel Kicillof se refirió a la ex presidenta que ya cumple un año en prisión domiciliaria.



A través de sus redes sociales, expresó: “Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”.



Y continuó: “Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: ‘no podía no saber’”.



Y cerró: “Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”.