“Me dio un sentido en la vida encontrar la actuación”: la confesión de “la psicóloga de Envidiosa”, Lorena Vega, sobre la profesión y el éxito de la serie

En medio de una nota para el programa Otro Día Perdido, la actriz Lorena Vega habló de diversos momentos de su vida, como la vez que tuvo que decidir qué quería hacer con sus estudios y profesión, además de las repercusiones en torno a la serie que la tiene como psicóloga.

“Me imagino que debe ser satisfactorio actuar y que la gente te frene en la calle”, le dijo el conductor Mario Pergolini, y ella relató lo que siente.

“Es gratificante, es hermoso y, por un lado, siento que es muy alucinante recibir alegría, recibir lo que intentás dar. Que la gente te agradezca, te haga un chiste. Es gratificante en lo personal, sí”, dijo la actriz.

Además, sumó: “Yo creo que estoy llegando a un momento, al tener 50 años, en el que estuvo bueno que esto pasara ahora, porque me doy cuenta de la intensidad que tiene y está bueno tener un poco de experiencia en la vida”.

También admitió que con el teatro encontró un sentido para su vida. “Por otro lado, a mí me dio un sentido en la vida encontrar la actuación, porque me cambió un modo de estar en el mundo. Encontré un sentido, un camino”, aseguró.

7 obras en simultáneo:

Vega reveló que llegó a trabajar en hasta siete obras al mismo tiempo: “Haces una función una vez por semana de cada obra y en algunas actúo y en otras dirijo, por eso son 7”.

Y agregó: “Casi me tomo una vez un colectivo distinto confundiendo el teatro. Cuando estás ahí, en la obra, no te olvidas”.

La anécdota con Mauricio Kartun y el humor con Pergolini:

En otro tramo de la nota, la actriz narró una divertida anécdota junto al icónico dramaturgo Mauricio Kartun: “Yo trabajé con Kartun. Hice un casting para una obra de él, tuve que improvisar y no estuvo bien. Pasan los años y me llama para hacer el casting de ‘Salomé de chacra’, la obra que finalmente hice con él”.

Y continuó: “Hago el casting, me leo todos los libros, preparo todo. Y quedo seleccionada. Pasa el tiempo y le digo qué suerte que me llamaste después del anterior que hice malísimo. Y él no se acordaba y me dice ‘si sabía que eras vos, no te llamaba”.

Por otro lado, le confesó con humor a Mario: “Con mis hermanos y mis amigas crecimos escuchándote en la radio”.

Para continuar con el humor, compartió un video de sus 15 años y relató el momento en el que bailó el vals con familiares y seres queridos.

“Tengo muchas propuestas femeninas”:

Vega habló de su escena hot con Lali Espósito en El fin del amor y confesó que tiene muchas propuestas sexuales de la tribuna femenina.

“Tengo muchas más seguidoras que seguidores. Tengo muchas propuestas femeninas“, expresó.

La actriz explicó entonces el arco de su personaje a lo largo de la historia para poner en contexto la escena: “Estuve en las dos temporadas. En la primera soy pareja de una amiga de ella, de sus mejores amigas. Y después, en la segunda temporada, se arma un lío entre ellas porque tenemos un romance con el personaje de Lali“, recapituló.

Su formación artística y reveló los prejuicios que tuvo que dejar atrás:

Vega también compartió sus vivencias profesionales: “Tuve prejuicio con la televisión. Algo de ese tironeo era parte de esos veinte y pico”.

“Con el tiempo eso cambió. En algún momento, los actores que se formaban en teatro no podían ir a la tele”, agregó.

La revelación sobre lo que quería estudiar:

“Me interesaba el periodismo. Ingresé a estudiar Comunicación en la UBA y después me cambié a Artes. Lo intenté, pero no terminé la carrera; me quedaba media carrera por completar”, aseguró la actriz.

Además, agregó: “Todo el tiempo pienso que quiero volver a la facultad. La universidad está atravesando una situación complicada y estaría bueno que les paguen a los docentes porque los chicos no están teniendo clases”.