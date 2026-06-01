Junio llegó con aumentos en todos los rubros: colectivos, trenes, peajes, tarifas, prepagas y colegios

Una nueva ronda de incrementos que vuelve a poner presión sobre el bolsillo de los argentinos. Las subas en junio alcanzan a servicios esenciales como la electricidad, el gas, además de las cuotas de medicina prepaga, el transporte público, los peajes y los colegios privados.

Más allá de que la inflación de abril fue del 2,6%, varios de los aumentos previstos se ubican por encima de ese porcentaje, impulsados por mecanismos de actualización tarifaria.

Transporte:

Los gobiernos de la CABA y la provincia de Buenos Aires oficializaron una nueva actualización tarifaria para colectivos y subte, que lleva el boleto mínimo por encima de los $1.000 en territorio bonaerense y cerca de los $800 en la Ciudad.

La suba será de 4,8% para las líneas de colectivos que dependen de la provincia de Buenos Aires y de 4,6% para los servicios bajo jurisdicción porteña, incluyendo también al subte y los peajes de la Ciudad.

Boleto de colectivos en la provincia de Buenos Aires (líneas del 200 en adelante):

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1.015,61

Tramo de 3 a 6 km: de $1.142,55

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.269,50

Viajes de 12 a 27 km: $1.523,40

Más de 27 km: $1.791,02

Boleto de colectivos en CABA:

El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $753,74 a $788,28

Recorrido de 3 a 6 km: $875,90.

Recorrido de 6 a 12 km: $943,37.

Recorrido de 12 a 27 km: $1.010,90.

Además, el 15 de junio entrará en vigor un segunda aumento en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que circulan por el AMBA. Estas líneas subirán un 2%.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 4,6%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.558,54. Mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.477,22.

Los trenes metropolitanos también tendrán el segundo ajuste mensual de la suba escalonada dispuesta hasta septiembre. El 15 de junio los pasajes se van a encarecer un 15% en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Peajes en CABA:

Los peajes de las autopistas porteñas también se actualizan un 4,6%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automovilistas pagarán $4.518,33 en horario normal y hasta $6.403,21 en hora pico. En la autopista Illia, la tarifa para vehículos livianos llegará a $1.882,44 en horario común.

Gas:

Las facturas de gas aumentan en promedio un 2,81% en todo el país. Como se anticipó, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas.

Así, para los usuarios del interior bonaerense, la suba será de un 5% en el cargo fijo y de casi 2 puntos en el cargo variable (que depende del consumo).

Electricidad:

El cargo fijo aumenta en dos tramos entre un 6% y 7%, de acuerdo al consumo. Mientras que el cargo variable trepará en torno al 8%, siempre para aquellos usuarios residenciales sin subsidio. En cambio, aquellos que están beneficiados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tendrán un salto en la tarifa mayor: el cargo fijo trepará en las dos etapas un 7,5% mientras que el cargo variable de la factura un 11%.

Prepagas:

Las empresas de medicina prepaga también aplican incrementos. La mayoría de las compañías, entre ellas Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud y Avalian, aumentan sus cuotas un 2,6%, en línea con la inflación.

Sin embargo, algunas entidades aplicarán porcentajes superiores, que llegarán hasta el 3,4% en determinados planes.

Colegios privados:

A estos incrementos se sumarán las cuotas de los colegios privados. En la provincia de Buenos Aires las subas rondan entre el 4% y el 5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el ajuste es más cercano al 5%.

Nafta, gasoil y GNC:

Por último, el precio de los combustibles se mantiene momentáneamente estable luego del congelamiento aplicado por YPF. Sin embargo, el sector anticipa que a mediados de junio podría comenzar una recomposición de precios para recuperar el atraso acumulado en los últimos meses.