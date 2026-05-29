“Yo soy la responsable”: Nahir Galarza habló con Paulo Kablan y Nati Jota para el stream Olga y reflexionó sobre su vida en prisión

Nahir Galarza volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática tras brindarle una entrevista exclusiva al stream Olga desde la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde cumple prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo.

A casi un año de su última aparición pública, la joven volvió a hablar sobre el crimen ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú y dejó una serie de definiciones sobre su presente y su responsabilidad en el hecho.

Entre los adelantos difundidos en donde se ve al periodista especialista en policiales Paulo Kablan y la influencer Nati Jota, Galarza dejó frases que volvieron a generar repercusión.

“Está clarísimo que la víctima es Fernando”, sostuvo. Además, reconoció: “Me levanto sabiendo que estoy acá por haberle quitado la vida a una persona”.

La entrevista marca la primera aparición pública de Galarza desde 2025, cuando dialogó con Canal 9 Litoral y volvió a referirse al caso que la convirtió en la mujer más joven condenada a prisión perpetua en Argentina.

“Creo que era muy inmadura”:

Durante la nota, la joven evitó cuestionar la condena y reiteró su responsabilidad por el crimen. “Lo que yo te diga de esa noche no cambia nada, yo soy la responsable”, expresó.

“Creo que era muy inmadura”, manifestó, al tiempo que aseguró que todavía le cuesta reconocerse en algunas actitudes del pasado.

“No puedo creer que haya sido tan mala persona, porque yo no soy así”, reflexionó también.

Actualmente, Nahir Galarza cumple su condena en Paraná, donde desarrolla distintas actividades educativas y laborales. Según contó anteriormente, dedica parte de sus días al estudio de idiomas y Psicología Social, participa en clases de yoga y trabaja en el sector de bordado de la unidad penitenciaria.

Los perfiles truchos hechos con Inteligencia Artificial:

Tiempo atrás, el abogado Augusto Laferriere denunció la existencia de una compleja red de cuentas apócrifas que no sólo usurpan la identidad de Nahir (su ex defendida), sino que habrían sido utilizadas para cometer estafas digitales.

El profesional advirtió en aquel entonces que estos perfiles no eran simples espacios de apoyo o crítica, sino que representan un riesgo real para la sociedad.

En este sentido, manifestó: “Le acreditamos la existencia de más de 50 cuentas falsas, algunas con decenas de miles de seguidores. Entendemos que estas cuentas podrían utilizarse para generar algún tipo de estafa y obtener beneficios económicos mediante la usurpación de identidad”.

La aparición de imágenes de Nahir Galarza generadas mediante Inteligencia Artificial (IA) ha confundido incluso a los observadores más atentos. Según el letrado, circularon fotografías donde la interna aparece portando objetos prohibidos en el servicio penitenciario o luciendo estéticas imposibles de lograr en su contexto actual de encierro. También se ha llegado a decir que la acusada tenía una cuenta en “OnlyFans” para comercializar contenido digital desde la cárcel.