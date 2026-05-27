El verdadero significando de no olvidar las raíces: María Becerra contó que aún habla por WhatsApp con su primera fan

La escena del género urbano y el pop latino tiene un nombre que resuena con fuerza global: María Becerra.



En el marco de una entrevista, María Becerra compartió el momento que atraviesa su carrera, respaldada por más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify y un éxito arrollador con su reciente álbum, Quimera.



La artista también reveló que habla con una fanática: “Es la única persona de mis fans que tiene mi WhatsApp. Es de España, hoy estuvimos hablando de hecho”.



El recuerdo de sus inicios:



En otro tramo de la entrevista, Becerra relató: “En el 2019 saqué mi primer EP como artista solista y fue una locura y le fue increíble”.





Y continuó: “No solo en Argentina sino en alrededores, Bolivia, Paraguay, Chile. Era mi primer proyecto y de repente hizo un boom increíble y mi séptima canción ya fue con J Balvin”.



El día que María Becerra dejó "en visto" a J Balvin:



Uno de los puntos de inflexión más importantes en la carrera de María Becerra fue su colaboración con J Balvin en el tema "¿Qué más pues?", canción que la catapultó al estrellato internacional.



Sin embargo, la historia detrás de este contacto es tan curiosa como viral; la artista confesó que el colombiano la contactó inicialmente por mensaje directo de Instagram a finales de 2020.





Por ser "distraída" con las redes sociales, María tardó un día y medio en responderle, provocando que el equipo de Balvin contactara al suyo para avisar que lo había ignorado por completo.



Lo que ella pensó que sería una interacción casual terminó siendo la invitación a grabar el éxito que cambió su vida de la noche a la mañana.



Times Square y el amor por la música:



El crecimiento fue tan acelerado que ocurrió principalmente durante la pandemia, por lo que Becerra no tuvo contacto físico con su público masivo sino hasta 2022, cuando finalmente pudo palpar que su éxito en redes era una realidad tangible en los estadios.





Desde entonces, ha acumulado hitos como su actuación en el Times Square para la ceremonia de fin de año de 2024, donde interpretó su éxito "Corazón vacío" ante miles de personas.



“Estuve cantando en el Times para la ceremonia de fin de año y fue mágico”, contó María.



Por otro lado relató cómo eligió vivir de la música: “Fue cuando tenía 7 años. Empece con las clases de canto, teatro, comedia musical y tuve la suerte de que mi familia me acompañe en el proceso porque vivir del arte no es algo fácil”.





Quimera Tour:



El espectáculo promete ser una experiencia única, diseñada con un escenario 360 grados en el centro de los recintos para permitir una interacción total con todos los frentes del público.



La producción incluirá elementos de alto nivel como bailarines, inflables y vuelos, buscando replicar la magnitud de los shows que ofrece en Argentina para todo el mundo.