“Nadie toca así”: Nahuel Pennisi explicó su particular técnica para tocar la guitarra con una demostración en vivo

Durante su participación en el ciclo “Otro día perdido” conducido por Mario Pergolini, el cantautor Nahuel Pennisi abordó su condición de ceguera de nacimiento con total naturalidad y apertura, y explicó su particular técnica para tocar la guitarra.
Ante la consulta del conductor sobre la posibilidad de haber transitado procedimientos médicos para intentar recuperar la visión, el artista confirmó que tuvo oportunidades para intervenirse pero decidió declinar cualquier alternativa quirúrgica basándose en la falta de garantías sobre un resultado exitoso.
“¿Y es cierto que un par de veces tuviste la posibilidad de operarte y optaste por no hacerlo?“, quiso saber Pergolini.
“Sí, opté por no hacerlo. Primero porque no me garantizaban que iba a ver y, por otro lado, sentía que era un riesgo difícil. Mi problemática de no ver se llama micro-oftalmia. Básicamente, significa que lo que les dan corriente a mis ojos, los nervios ópticos, no me funcionan”, explicó Pennisi.
“Para que me funcionara, creo que me tienen que hacer una operación riesgosa. Y yo estoy bien así, hago lo que me gusta, disfruto, ando en bici”, agregó Nahuel, dejando casi sin palabras a Mario, quien se negaba a creer que anduviera en bicicleta.
"Me dieron mucha libertad desde siempre y me criaron de la forma más normal posible" dijo también el artista al hablar sobre la condición que lo acompaña y destacó la figura de su abuelo.
La forma de tocar la guitarra:
“Lo que doy vuelta es la guitarra, que en vez de tocarla así, la toco así (y la ubica recostada). Yo tenía un bajo que tocaba mi viejo, un día lo pone en la cama para que yo fuera y empiece a tocar”, explicó Pennisi.
Y continuó: “Imaginate la situación. Nene de 4 años que no ve, encuentra un bajo en la cama y pienso que se toca de esa forma. Yo no pude aprender de nadie esto, nadie toca así. Yo iba escuchando los acordes, entendía desde lo racional qué era pero después tenía que plasmarlo acá, me llevó años”.
“Voy a cerrar los ojos y cantar con vos”:
En otro tramo de la charla, el conductor compartió un video del cantante junto a su hijo cantando con los ojos cerrados.
“Qué debilidad son los hijos. Lo digo justo yo, pero los hijos son como mirarse al espejo porque también son lo que somos nosotros. Nos admiran, nos escuchan, nos copian entonces también hay una responsabilidad hermosa de criarlos”, explicó.
Su fanatismo por el fútbol y los perfumes:
Durante la misma entrevista, el artista contó respecto al deporte que le “encanta ir a la popular. Me gusta percibir las reacciones de la gente y jugar a ver qué va a pasar".
Por otro lado, compartió su pasión por los perfumes: “La perfumería es muy interesante porque tiene muchos aromas y composiciones. La perfumería de nicho son como perfumes más refinados que tienen materiales más exclusivos, más caro y los perfumes duran más. Los fui descubriendo de a poco”.
El autotune en los artistas:
Pennisi opinó sobre el uso de la tecnología en la música y defendió la importancia de transmitir emociones reales.
"El autotune es válido para algunas cosas y para otras no. Si uno le pone autotune a un acústico, le saca verdad", dijo el cantante.
Y agregó: “Me hago cargo de lo que digo perdón, lo importante con el autotune es desde dónde y hasta dónde”.
El homenaje por el 25 de mayo:
La noche del 25 de mayo, Nahuel Pennisi emocionó a Plaza de Mayo con su voz y su guitarra frente al Cabildo. Mario Pergolini, Agustín “Rada” Aristarán, Evelyn Botto y el Coro de Garage, se sumaron a Pennisi para cerrar la fecha con una versión conmovedora de “Canción con todos”, el himno latinoamericano de Armando Tejada Gómez y César Isella, inmortalizado por la voz de Mercedes Sosa.
El evento fue el broche de oro de una jornada que combinó música, emoción y un sentido homenaje a la identidad argentina y latinoamericana. El escenario realizado frente al Cabildo, en pleno corazón de Buenos Aires, ofreció un marco único para la interpretación.
Nahuel Pennisi, sentado sobre un taburete y rodeado por los integrantes del programa y el coro, desplegó su voz y su sensibilidad en una canción que invita a la unión y la memoria colectiva.