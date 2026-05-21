“Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mi trabajo”: Darín y otros actores argentinos piden regular el uso de la Inteligencia Artificial

Ante el avance de tecnologías capaces de replicar voces, rostros y actuaciones sin consentimiento, la Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña de concientización para reclamar una regulación urgente sobre el uso de la Inteligencia Artificial en producciones audiovisuales.

La campaña comenzó a difundirse en redes sociales mediante una serie de videos donde los artistas advierten sobre los riesgos de manipulación digital y el impacto laboral que podría generar la IA en la actividad artística.

“Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”, expresan los actores en uno de los fragmentos audiovisuales difundidos por la entidad. El objetivo principal es impulsar un debate público sobre derechos de imagen, consentimiento digital y transparencia frente al público.

En uno de los videos, Ricardo Darín plantea dudas sobre la autenticidad de los contenidos generados artificialmente al expresar: “¿Pero estás seguro de que soy yo?”, mientras que Gustavo Garzón advierte que “alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”.

Desde el sindicato y según trascendió, sostienen que el crecimiento de estas herramientas abre desafíos éticos y legales que todavía no cuentan con marcos regulatorios claros en Argentina.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices insistió en que “el público también tiene derecho a saber si un actor es real o no” y cerró su mensaje con una consigna directa: “Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial”.

“Van a empezar a crear famosos con IA”:

La influencer Julieta Poggio se sumó a las opiniones en torno a la polémica sobre el mundo actoral y la Inteligencia Artificial y lanzó: “Van a empezar a crear famosos de IA que sale muchísimo más barato que pagarle a un influencer”.

Y agregó: “También se espera que puedan seguir usando tu imagen post mortem. Me asusta que ya hay publicidades que ya son sin famosos, gente hecha con Inteligencia Artificial”.