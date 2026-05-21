“Me encanta ir al teatro pero la última vez me cobraste las entradas”: El planteo de Pergolini a Suar en medio de anécdotas con Carla Peterson

Adrián Suar fue uno de los invitados al programa “Otro Día Perdido”, donde compartió la noche junto a Carla Peterson para hablar sobre el estreno teatral de “Sottovoce”.

En ese contexto, Adrián Suar habló del teatro y lanzó una invitación: “Es un plan ir al teatro, es lindo, quiero que vengas a verme, están invitados”. Entonces, Pergolini le respondió: “Me encanta ir al teatro, pero la última vez me cobraste las entradas”.

Más allá de la entrevista, otro momento que terminó robándose toda la atención fue una inesperada improvisación actoral junto a Mario Pergolini.

Todo comenzó cuando el conductor comentó, entre risas, cómo veía a Adrián Suar bailando. Pergolini aseguró que el actor tenía movimientos “cortitos” y lanzó una observación divertida sobre su estilo para la pista.

Suar redobló la apuesta y le preguntó directamente cómo era él como bailarín, proponiéndole hacer una prueba en vivo.

A partir de esa propuesta, ambos se levantaron de sus lugares y comenzaron a improvisar una escena humorística frente a todos los presentes. “Por ejemplo, si nos ponen música a nosotros dos y bailamos, ¿cómo lo ven? Estamos en un boliche gay”, dijo Suar.

Mientras sonaba música en el estudio, Suar y Pergolini actuaron como si estuvieran en un boliche, intercambiando miradas y guiños cómplices mientras intentaban sostener la actuación improvisada entre pasos de baile y comentarios espontáneos.

La situación rápidamente contagió al resto de los integrantes del programa. Agustín Aristarán, más conocido como Rada, junto a Carla Peterson y Evelyn Botto, se sumaron al divertido momento y acompañaron la escena con un tono aún más descontracturado.

En medio de las risas, el conductor describió la situación como “una fiesta de gente de más de 40”, comentario que terminó potenciando todavía más el clima humorístico del segmento.

La improvisación dejó en evidencia la buena relación entre Adrián Suar y Mario Pergolini, quienes lograron transformar una charla distendida en una escena inesperada que sorprendió tanto al público presente como a los televidentes.

Los elogios de Suar a Carla Peterson:

Durante la entrevista, el actor destacó la profesión de su compañera y aseguró que está entre sus preferidas.

“Yo tengo mi top 5 de actrices. Ella está y van rotando porque soy un caballero y porque se va moviendo. Cuando ella se fue a otro canal a hacer un éxito me puse muy contento, era su primer protagónico”, dijo.

El insólito casamiento de Carla Peterson:

Por otro lado, la actriz relató cómo fue el espontáneo casamiento con Martín Lousteau en el exterior, estando ella embarazada: “No sabía que me iba a casar ese día, no teníamos ni anillo. Fuimos a averiguar cómo había que hacer para casarse, estaba Martín mi marido haciendo algo en la Universidad de Yale”.

“Era necesario que nos casemos porque teníamos que tener un seguro médico y era parte de la burocracia ahí”, explicó.

Y continuó: “Yo también podía estudiar en la universidad, fue un programón. Y cada vez que bajaba alguien a preguntarnos qué queríamos hacer nos preguntaban si nos queríamos casar ‘ahora’”.

“Era un viernes y Martín me dice bueno dale ahora. Eran las diez de la mañana un viernes con un montón de cosas que hacer, estaba con jean, remera y una panza de siete meses. No teníamos anillos, ni testigos”, concluyó la historia.