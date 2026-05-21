"Tierra de campeones”: La T y la M presentaron los nuevos temas para el Mundial 2026

La T y La M presentó “Tierra de Campeones: Del Agradecimiento a la Nueva Ilusión”, un nuevo EP inspirado en la pasión por la Selección Argentina y el vínculo emocional que millones de personas construyeron con el equipo campeón del mundo.





El lanzamiento llega después del fenómeno de “Pa’ La Selección”, una de las canciones más populares durante el Mundial de Qatar 2022.



Con tres canciones atravesadas por el orgullo, la identidad y la ilusión mundialista, el dúo vuelve a ocupar un lugar relevante dentro del cancionero futbolero argentino.



El trío de canciones incluye “Hoy juega la Argentina”, “Tierra de Campeones (pa’ los jugadores)” y “Argentino yo soy”, temas pensados para acompañar la previa, el festejo y la emoción de cada partido.



La propuesta conecta el agradecimiento por la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022 con la expectativa por lo que viene.





Entre bombos, banderas y frases relacionadas al sentimiento popular, La T y La M transforma nuevamente la pasión futbolera en canciones para cantar y compartir momentos.



Más detalles sobre las canciones para celebrar:



La elección del número de canciones estrenadas tampoco parece casual: tres canciones que dialogan simbólicamente con las tres estrellas conquistadas.



“Hoy juega la Argentina” retrata ese ritual que atraviesa generaciones: la previa de cada partido, la camiseta lista, los nervios compartidos y la sensación de que, durante 90 minutos, todo se detiene. Es la postal del hincha en cualquier rincón del mundo, atravesado por la misma ansiedad.





Por otro lado, “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)” funciona como un homenaje a quienes hicieron posible la conquista, una especie de agradecimiento colectivo convertido en canción.



Mientras tanto, “Argentino yo soy” aparece como una declaración de identidad, un tema pensado para unir a quienes viven el fútbol desde cualquier lugar del planeta bajo una misma bandera.