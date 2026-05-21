Los salarios no alcanzan: 7 de cada 10 trabajadores argentinos gastan su sueldo en menos de 14 días

El 87% de los trabajadores argentinos afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y 7 de cada 10 sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas, según reveló un informe de Bumeran.

En este marco, la elevada proporción de argentinos que consideran que no es suficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios, ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92%) y Ecuador (90%).

Sin sueldo en menos de 2 semanas y los principales gastos:

La restricción se ve también en la duración del ingreso mensual. El 73% de los trabajadores argentinos dice que el sueldo no le dura más de dos semanas.

El 28% usa todo su salario para pagar cuentas apenas cobra, el 21% asegura que solo le alcanza para dos semanas, el 15% para menos de una semana y el 9% para una semana. Solo el 9% afirma que el salario le dura todo el mes. Entre quienes identifican su principal gasto, el 44% menciona el alquiler, el 27% alimentos, el 16% pago de deudas, el 5% educación, el 3% salud, el 3% transporte y el 2% otros consumos.

En la comparación regional, Panamá encabeza la proporción de trabajadores que consideran insuficiente su salario con el 92%, seguido por Ecuador con el 90%, Chile con el 87% y Perú con el 83%. En gasto principal, el alquiler también domina en Chile con el 57%, en Perú con el 38%, en Ecuador con el 36% y en Panamá con el 32 por ciento.

Nueve de cada 10 trabajadores no ahorran:

El estudio también revela que nueve de cada 10 trabajadores argentinos no puede ahorrar, un punto porcentual por encima del registro de 2025. Entre quienes no logran hacerlo, el 54% lo atribuye a que el salario no es suficiente, el 19% a que tiene deudas, el 12% a que debe cubrir necesidades básicas, el 11% a que enfrenta muchos gastos y el 3% a otros motivos.

Entre quienes sí ahorran, la mayoría lo hace en proporciones reducidas. El 33% dice que guarda entre el 5% y el 10% de su sueldo, el 28% menos del 5%, el 15% entre el 15% y el 25%, y el 14% más del 25%.

Cuando queda dinero disponible, el 30% lo invierte en fondos de inversión, el porcentaje más alto de la región. Otro 16% compra dólares o moneda extranjera, otro 16% lo destina a otras opciones, el 15% compra acciones o bonos, el 15% lo deja en una cuenta de ahorro bancaria y el 10% lo coloca en un plazo fijo.

Argentinos endeudados:

A su vez, el estudio destaca que el 77% de las personas trabajadoras en Argentina reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos más que en 2025, cuando el 72% declaraba esa situación.

Ante la pregunta sobre si les gustaría recibir un aumento, el 100% de los encuestados respondió que sí. El 46% de los consultados respondió que el destino principal de esa mejora sería para pagar deudas, el 22% lo destinaría al ahorro, el 15% a alimentación y recreación, el 13% a inversiones y el 3% a otros fines.