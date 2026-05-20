"Le estoy muy agradecido a Pergolini sin que él sepa": La confesión de Tinelli y el repaso en Luzu de sus éxitos televisivos

En el marco de una participación sorpresiva en el programa "Nadie Dice Nada", conducido por Nico Occhiato, Marcelo Tinelli recordó los mejores momentos en televisión, incluso antes de la llegada de las redes sociales.

Esta visita dio alimentó los rumores sobre una posible alianza o incorporación del histórico conductor al mundo del streaming.



Durante su paso por el programa, Marcelo relató anécdotas humorísticas, compartió historias dentro de las vivencias en televisión y debatió sobre el impacto de los nuevos medios frente a la televisión tradicional.



Su llegada al estudio de la calle Freire generó revuelo inmediato en las redes sociales y desató todo tipo de especulaciones sobre sus próximos proyectos laborales.

En este contexto, Tinelli mencionó a su par en la conducción, Pergolini: “Le estoy muy agradecido a Mario Pergolini sin que él sepa porque a mi me hizo elevar la vara, me puso en un lugar que yo no esperaba tenerlo”.



Y siguió: “El programa era un fracaso, lo hizo muy bien Adriana pero no anduvo bien y ahí cambiamos. Me lo traigo a Mario Villaruel de América y a Alejandro Stoessel para dirigir de un programa que se llamaba 'Crema Americana' que estaba en América y era de humor”.



“Ahí aparecieron muchos humoristas nuevos y ahí apareció Videomatch. Gracias a Pergolini en una competencia”, señaló.



Los presidentes y políticos en Videomatch:



En un tramo de la conversación, Tinelli recordó el día en que el entonces presidente Fernando De la Rúa, visitó los estudios de Videomatch.



“Cuando entró lo vi dubitativo, como que sentí que él no sabía bien dónde estaba. Estaba como medio perdido. Cuando lo paro se viene corriendo uno, lo agarró de la corbata entonces lo sacan”, relató.

Y sumó: “Algo falló en la seguridad. Después de eso quedó tocado y me vuelve a decir 'qué tal querido' y quiere empatizar conmigo. Me preguntó por Laura”.



En la misma historia, mencionó las veces en que Francisco de Narváez y Néstor Kirchner participaron del programa, cada uno a su modo.



“Francisco vino y ese día ganó. Néstor no quiso venir al piso porque Cristina no quiso que fuera al piso porque se estaba rebajando, salió por teléfono y salió como el traste porque empezó a decir 'qué haces tenés a los trabajadores en negro o en blanco'. Se puso en un lugar que no le fue bien”, explicó.



Y agregó: “De Narváez lo tomó con humor y le fue bien. Yo pensaba que Néstor si venía salía bien, él era carismático pero para mí no lo dejó Cristina. Si hubiera hecho la escalerita como hacía Freddy que lo imitaba, para mí hubiera ganado”.



El cable a tierra de Tinelli:



Durante otro fragmento de la entrevista, el conductor fue consultado sobre su “cable a tierra” frente a la fama en la profesión.



“Siempre me apoyé mucho en la familia, en casa. No tener redes sociales en su momento era buenísimo. No era muy de estar yendo a eventos”, dijo.

“Después cuando vinieron las redes sociales ya mostrás cualquier pelotudez, comiendo fideos”, bromeó.



En este contexto recordó otra historia con la política: “Me acuerdo cuando vino Menem y ganó una elección después de haber venido al programa y yo no lo había sentido. Nace Francisco y estábamos con Paula en la clínica y era presidenta para felicitar por el nacimiento”.



El manejo del "hate":



Consultado sobre cómo toma los comentarios negativos en las redes sociales, el conductor dijo: “El mundo de hoy lo sufre mucho porque lo veo en mis hijos, el comentario, el hater. Yo digo 'bienvenido el hater' pero por qué. No voy a decir una famosa que el otro día al lado mío estaba borrando y bloqueando comentarios negativos”.

Y agregó: “Si uno te putea, va a haber otros 200 que te defiendan, es lo que sirve para la red. Es la única manera de generar rating o contenido ahí. Muchos lo ven para que a otro le vaya como el traste. El rating es el que ve porque le gusta y el que ve porque no le gusta. Bienvenido el que está en contra, aceptarlo como tal”.



El Rumor del Bailando:



Desde hace semanas se viene rumoreando la posibilidad de que Tinelli realice alguna colaboración importante con el canal de streaming Luzu.

Algunos de sus integrantes sugirieron abiertamente la idea de que el "Bailando" u otros formatos de Marcelo puedan tener una pata digital, o que su cobertura exclusiva pase a manos del equipo de Nico Occhiato, aprovechando el gran alcance multiplataforma que tiene la productora. Por el momento, son solo rumores.