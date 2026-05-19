“En mi barrio los Wachiturros eran los Stones”: Trueno comenzará su gira internacional “Turr4zo World Tour” el 20 de junio

Mateo Palacios Corazzina, conocido como “Trueno” anunció oficialmente el “Turr4zo World Tour”, la gira internacional con la que llevará su nuevo álbum a escenarios de Asia, Europa y América.

El tour incluirá alrededor de 20 fechas y marcará el regreso del artista argentino a los escenarios globales después del éxito de “El Último Baile Tour”, que lo consolidó como una de las figuras más fuertes del hip hop en español.

La gira comenzará el próximo 20 de junio en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, donde compartirá escenario con Gorillaz, banda con la que ya había girado meses atrás en Reino Unido.

El tour llega para presentar en vivo "Turr4zo", el cuarto álbum de estudio de Trueno, considerado el proyecto más conceptual de su carrera. El disco mezcla hip hop con sonidos ligados a la identidad argentina y utiliza samples, referencias barriales y elementos culturales que conectan pasado y presente dentro de una narrativa profundamente ligada a sus raíces.

“El primer show que tenemos es con Gorillaz en Tottenham. Me invitaron ellos para cerrar su tour ahí, países muy locos. No sé si vamos a poder armar el escenario que queremos armar que para mis arenas y lo que hagan en el tour mío va a ser obviamente más grande pero sí vamos a tocar los temas nuevos”, contó el artista.

Y sumó: “Después tenemos ventana como Japón. Esos son los lugares que digo ‘qué voy a hacer yo ahí’, me encanta”.

En la misma línea, contó: “Luego Nueva York que también, otra locura en el Central Park, la ciudad del Hip Hop me da esas ganas de decir bueno mostrar cómo lo hacemos en Argentina. Después ya empezamos con Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina. Creo que cierro en Argentina, me encantaría”.

“Me queda Uruguay afuera de este año, creo que Colombia también al igual que otros países de Europa”, afirmó.

Los “Wachiturros” en su vida:

Trueno compartió la influencia que el recordado grupo generó en sus inicios: “Yo soy fan de los Wachiturros. En el barrio tuvieron muchísima incidencia, eran los Rolling Stones”.

Y explicó: “Tienen muchos códigos del Hip Hop también se cómo ellos se vestían, que tenían su propia manera de vestirse, el look, el corte de pelo, representar a una marca, lo que les pasó con esa marca”.

Asimismo, aseguró: “Para mi tiene una implicancia social muy heavy y fuera de eso, y fue un fenómeno. Son un poco los papás de lo que pasa ahora con las coreos de Tiktok”.

Los éxitos y sus inicios:

En otro tramo de la nota, el artista reflexionó: “Para mí, las canciones son mis hijos. Yo me acuerdo aún de mi primer disco. Cada tema es parte de la historia. Veo una batalla mía también de 2019 y más allá de lo que me está pasando en ese año, veo la batalla y me acuerdo del arte”.

“Siempre digo que el tema ‘Mamichula’ es para mí primero la canción por la cual mi disco sonó por Argentina y otros lugares. Fue como mi primer boom también comercialmente hablando. Mi primera cantidad de números que yo dije ‘qué carajo está pasando con la música’ y decir también bueno ‘dejé el Freestyle y todo esto y mirá toda la gente que se sumó’”, desarrolló.

“Creo que es el tema que más visitas tiene de todos y creo que es el más conocido de mi repertorio”, dijo.

Más detalles de la gira:

Luego de pasar por Londres, Trueno debutará en Japón el 25 de julio con una presentación en el mítico Fuji Rock Festival, uno de los eventos musicales más importantes de Asia.

En agosto, el artista desembarcará en Estados Unidos con un show en el SummerStage de Central Park, en Nueva York, dentro de la Latin Alternative Music Conference.

Luego, continuará el recorrido por países como Ecuador, Perú, Chile, España, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, México y Argentina, donde el cierre de la gira será en diciembre con un venue sorpresa en Buenos Aires.