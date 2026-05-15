Nahuel Pennisi sorprendió con un show en la peatonal de Tucumán y prepara un homenaje a Mercedes Sosa

Una tarde cotidiana en el microcentro de Tucumán se transformó en un momento inolvidable para cientos de personas gracias a la inesperada aparición de Nahuel Pennisi en plena peatonal.



Con su guitarra en mano y rodeado de vecinos, el reconocido cantante brindó un show acústico sorpresa que rápidamente captó la atención de todos los que circulaban por el lugar.



El artista interpretó distintas canciones en un clima íntimo, emotivo y cargado de cercanía con el público.



La peatonal comenzó a llenarse de personas que se detenían para escucharlo cantar, grabar videos y aplaudir cada interpretación. Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse en redes sociales.



Recuerdo de sus inicios:



El gesto también recordó sus inicios como músico callejero, una etapa muy importante en la carrera del artista antes de alcanzar reconocimiento nacional.





La espontaneidad del show y la conexión con la gente hicieron que el momento fuera aún más especial para quienes estuvieron presentes.



El homenaje a Mercedes Sosa:



La visita de Pennisi a Tucumán se da en el marco de un importante proyecto artístico y audiovisual dedicado a homenajear a Mercedes Sosa.



El cantante participa de la grabación de un disco compuesto por diez canciones interpretadas originalmente por “La Negra”, además de un documental que recorrerá distintos lugares emblemáticos de la provincia ligados a la vida de la histórica artista tucumana.



Luego participó de un encuentro con autoridades del Ente Tucumán Turismo y durante la reunión expresó el artista: “Mercedes nació en Tucumán y finalmente terminó siendo de todos. Es una voz que emociona y que admiramos mundialmente.



“Encontré una tierra que me abrazó desde el principio. Mercedes no podía haber nacido en otro lugar que acá”, agregó.



Un poco más sobre Pennisi:



El reconocido cantante, compositor y guitarrista argentino es destacado por su talento autodidacta y su particular estilo de folclore y música popular.



Ciego de nacimiento, comenzó su carrera como músico callejero a los 16 años y hoy es un artista galardonado con múltiples Premios Gardel y nominado al Latin Grammy, caracterizado por su voz emotiva.





Aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, apoyándola sobre su regazo, desarrollando una técnica personal única.



En mayo de 2026, se encuentra realizando un proyecto discográfico homenaje a Mercedes Sosa, volviendo a sus raíces callejeras con presentaciones sorpresa.