"Un disco sobre salud mental, el desamor y la ansiedad”: Dante Spinetta presentó nuevo material y recordó las anécdotas con Lenny Kravitz y Stevie Wonder

En el marco de la presentación de su nuevo álbum llamado “DÍA 3” en una entrevista, Dante Spinetta dejó reflexiones personales durante religión, pérdidas familiares y las experiencias que marcaron su vida.

Durante la conversación, el artista explicó por qué siente una conexión espiritual muy fuerte que incluso atraviesa su música: "Es un disco de resurrección. Habla de la salud mental, el desamor y la ansiedad".

Mientras hablaba del significado del disco, reveló que el número 3 viene apareciendo hace tiempo en distintos momentos de su vida: “Hace mucho que el número 3 me da vueltas. Pero son como esos ‘flasheos’ que te agarran de golpe y son cosas a las que uno se aferra. Es un número que tiene que ver con Dios también”.

La religión y la pérdida de seres queridos:

El cantante también contó que la religión ocupa un lugar importante en su día a día. “Soy católico, la Virgen de Guadalupe siempre la tengo conmigo, tengo un par de cruces tatuadas”, aseguró.

Además, explicó que siente una conexión especial cuando sube al escenario: “Es algo que me acompaña a través de la música. Siento que cuando uno está en el escenario tocando hay algo medio espiritual que me conectó con esa energía”.

Durante la entrevista, Dante recordó que atravesó momentos muy duros por la muerte de familiares y amigos cercanos, situaciones que lo llevaron a fortalecer su costado espiritual: “Pasé varias pérdidas de personas que quiero y quise mucho, como mis padres y amigos que se fueron jóvenes, y aprendí a desarrollar una espiritualidad”, afirmó.

Asimismo, mencionó que Luis Alberto Spinetta no quería bautizarlo, aunque el músico aclaró entre risas: “Estoy bautizado y mis hijos también”.

Compartió escenario con Stevie Wonder y Lenny Kravitz miró a su esposa:

Spinetta relató una anécdota donde Kravitz intentó seducir a su entonces esposa durante un encuentro, a pesar de que Dante estaba presente y casado. Spinetta tomó el momento con humor, destacando la actitud "fachera" de Kravitz, quien se mostró interesado en su pareja de ese momento.

La esposa a la que se refiere Dante en su anécdota es Majo Carnero, una bailarina con quien contrajo matrimonio en el año 2001.

El encuentro ocurrió cuando Dante fue invitado a abrir un show de Lenny Kravitz en Argentina, momento en el cual se dio la llamativa e incómoda interacción donde el artista estadounidense halagó de más a su entonces mujer.

Por otro lado, también compartió el recuerdo de haber compartido escenario con el Stevie Wonder. "Lo que están por vivir es irrepetible en la vida, van a tocar con uno de los artistas más importantes de la historia", recordó que le decían.

El recuerdo de su padre:

El conductor y encargado de la entrevista, Mario Pergolini le mostró imágenes a Dante de una presentación con Luis Alberto Spinetta en cancha de Boca y le dijo: "Los caraduras fueron con camisas blancas y correas de guitarra rojas".

“Era un show mío, lo invité a mi viejo a tocar y de verdad, fue sin querer. Eso es lo más loco, no lo planeamos”, aseguró el artista.

En otro tramo de la nota, se emocionó con un video de su infancia junto a Luis Alberto, en el que su padre le dice: “Es un sagitariano impetuoso, hipersensible, hace unos ritmos impresionantes”.

Las expectativas de la gente:

Spinetta recordó viejas épocas y se refirió al impacto musical que generó Illya Kuryaki and the Valderramas.

"Cuando salimos, mucha gente nos trató de cipayos y vendidos. La gente esperaba que yo hiciera rock", aseguró.