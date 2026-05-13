Procesaron y embargaron a Viviana Fein por encubrimiento agravado en la muerte de Nisman

La muerte de Alberto Nisman, bajo la investigación del juez federal Julián Ercolini dio un giro rotundo al dictar el procesamiento de Viviana Fein por presunto “encubrimiento agravado” por ser el delito previo “especialmente grave” y por su condición de funcionaria pública en la causa que investiga irregularidades en la investigación de la muerte del fiscal.

La decisión incluyó un embargo por 15 millones de pesos según trascendió. La ex fiscal ya jubilada “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”, concluyó el juez en la resolución.

Asimismo, reiteró que para la Justicia está probado que Nisman fue asesinado en su departamento de Puerto Madero el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015.

“A raíz de la muerte violenta del fiscal federal Natalio Alberto Nisman en el complejo Le Parc Puerto Madero” intervino la fiscalía que en ese entonces presidía Fein.

“Permitieron la alteración de la escena del crimen, perpetrada por el accionar de la propia fiscal y de quienes se encontraban allí presentes bajo su órbita y afectó de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”, evaluó el magistrado.

Nisman investigaba el atentado a la AMIA y días antes de aparecer muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de ese ataque terrorista a raíz de la firma del Memorandum con Irán.

Las “deficiencias” en las primeras horas dentro de la escena del hecho “generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio del fiscal federal N. Alberto Nisman”, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir todos los elementos que se debían resguardar en una potencial escena del crimen como lugar y momento trascendentales para la recolección de elementos probatorios”, agregó la resolución judicial.

En la resolución de 114 carillas se enumeraron las falencias que contribuyeron al descontrol que para la acusación hubo en la escena del hecho, como por ejemplo lo ocurrido con el arma de la que salió el disparo, Según reconstruyó el juez, estuvo en diferentes lugares del departamento sin la debida cadena de custodia.

Diálogo entre Berni y Fein en el departamento de Nisman:

Un video de la policía, mostrado por Jorge Lanata en "Periodismo para Todos" en 2015, reveló un diálogo inusual entre el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, y la fiscal Viviana Fein en el departamento de Alberto Nisman.

Berni instó a Fein a priorizar la verificación de vida de Nisman en el baño, mientras ella revisaba documentos en la cocina, evidenciando tensiones en la preservación de la escena

Situación de descontrol:

En su defensa, Fein argumentó que no tenía control sobre las tareas concretas de las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar. Pero en el procesamiento se advirtió que por su función, en la investigación de causas con autor desconocido, “no podía resultar ajena a la actuación de aquellos agentes que intervinieron en carácter de auxiliares de la justicia”.

El juez enumeró las falencias atribuidas a la entonces fiscal, como “directora de la investigación”: “circunscribió de manera deficiente la escena del hecho limitándose únicamente al interior del departamento donde residía el Dr. Nisman; tardó casi una hora y media en arribar al lugar".

Al llegar, “no adoptó medidas para revertir la situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen, ni dejó constancia de ello y/o certificó la identidad de la totalidad de las personas que de manera injustificada allí se encontraban y los motivos de su presencia en el lugar”.

Además “ingresó a la escena del hecho sin la vestimenta debida para tal fin; permitió la libre circulación en el lugar del hecho de personas que carecían de roles asignados, sin identificación, control o registro suficiente, sin haber fiscalizado su accionar”.

“También permitió el ingreso a la escena del hecho de individuos sin la vestimenta debida para el trabajo pericial; manipuló y/o permitió la manipulación y alteración de elementos probatorios sin la debida autorización ni el correcto resguardo y; no recopiló ni advirtió la existencia de elementos de prueba esenciales para la investigación”, enumeró.

En base a todo ello “se pudieron determinar aquellas situaciones que afectaron el lugar del hecho y los posibles indicios o rastros que se perdieron, todo lo cual fue debidamente precisado y acreditado”, concluyó.

Encubrimiento agravado:

El juez procesó a la ex fiscal por la figura penal que había reclamado el fiscal del caso Eduardo Taiano en un dictamen entregado de manera posterior a la declaración indagatoria de Fein.

La decisión podrá ser apelada por la defensa a cargo del abogado Lucio Simonetti ante la sala II de la Cámara Federal porteña.

Fein rechazó las acusaciones, defendió su accionar en la investigación y reclamó ser sobreseída. En su indagatoria el 24 de febrero pasado sostuvo que la acusan en base a “conjeturas” y para buscar “una respuesta” a lo que para ella fue el fracaso de la causa por la muerte de Nisman “a partir de responsabilizar a aquellos que realizaron la investigación en un primer momento”.