“Aceptan cosplayers y prostitutas en el Congreso que ganan 9 millones y un jubilado 350 mil": las críticas de Momo a la gestión de Milei

Tras participar de la movilización por la Ley de Financiamiento Universitario, el streamer Gerónimo “Momo” Benavides lanzó diversos mensajes contra el Gobierno y sus políticas económicas.

"Un pibe que no entiende nada acepta que haya cosplayers y prostitutas, cachivaches en el Congreso que cobren 9 millones y que un jubilado que trabajó toda su vida y construyó el país gane 350 mil pesos y viva en la calle”, afirmó.

En la misma Línea, Benavides expresó: “Este temita de la sensación, es lo mismo que dice Caputo, lo que siente la gente capo es que no llegan a fin de mes, que están todos endeudados con la tarjeta, lo que sienten es que no podemos estar más caros que Estados Unidos, pagar la nafta más cara, pagar la leche más cara, el pan más caro”.

Y aseguró: “No hay ninguna sensación, hay realidades, hay hechos, hay cosas que se ven en el día a día de los ciudadanos y que obviamente, como dije, es un gobierno que gobierna a través de TikTok y X”.

“Le hacen creer a la gente que lo que se dice en un reel o en un posteo es la realidad cuando te digo ‘no che el cielo es violeta’ y hay gente que se lo cree porque la bombardean 25 horas con lo mismo”, manifestó molesto el streamer.

En otro tramo de la nota, consideró: “También hay que decir, esto no es una cuestión de ahora. Ahora lo que están haciendo es apretar el acelerador para terminar de arruinar la educación pública”.

“Tengo el culo limpio”:



Durante la misma charla, “Momo” se dirigió a quienes lo puedan criticar y expresó: “Las cosas que digo las puedo salir a decir porque tengo el culo limpio. Yo no vivo del Estado, yo no me llevo el 3% de nada”.

“Para poder tener todo lo que tuve laburo desde los 15 años, no lo hice en 2 años y tengo 5 propiedades, una cascada en un lado”, sumó.

Y concluyó: “Todo lo hice de manera transparente y ellos lo saben, por lo tanto no pueden hacer nada y creo que las personas que tienen el culo limpio tienen que salir a hablar, decir lo que piensan”.