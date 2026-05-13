Un argentino en Pixar: Gastón Ugarte habló en Olga sobre la Inteligencia Artificial y el vínculo con los diseños animados

El entretenimiento ya no reconoce fronteras y la nueva apuesta de OLGA lo confirma. Bajo el lema “Nos vamos a Pixar”, el proyecto que llevó a Migue Granados desde Argentina hasta Pixar Animation Studios como una muestra de cómo las plataformas digitales están redefiniendo el vínculo entre el talento local y los contenidos internacionales.

En este marco, Granados conversó con el tucumano Gastón Ugarte, set designer en Pixar sobre las vivencias en torno a trabajar en emblemáticas películas y sobre el rol de la Inteligencia Artificial (IA).

Consultado sobre qué papel jugó al mundo Pixar la incorporación de la IA, el artista expresó: “Por ahora nada. Nos da mucho miedo a los artistas, el mensaje que nos bajan es siempre al menos a mí, me deja mucha tranquilidad”.

Y continuó: “Nos quieren seguir cuidando, el espacio, el arte y somos conscientes de que lo que creamos acá es un producto de la colaboración humana que hay dentro del estudio. No creo que se pierda eso”.

Para el animador, el diferencial está en la sensibilidad: comprender proporciones, color, composición. “Las herramientas van y vienen, pero el ojo artístico queda”, sintetizó.

La argentinidad en la película Coco:

Uno de los trabajos que más lo marcó es la película “Coco”. Al respecto, Ugarte relató: “La película de la que más orgulloso me da. Fui supervisor en modelaje y supervisé todos los sets y es para mí una de las películas que más lindas se ve. Ahí trabajé un montón, la guitarra de Coco”.

Y sumó: “Modelé la mansión de Ernesto, muchas cosas. Me encantó el proyecto, creo que emocionalmente estaba muy conectado con esa película, me sentía conectado también por el tema de la abuela, toco la guitarra, soy músico, fue una hermosa experiencia”.

“En Coco hay empanadas. En Luca quise meter un mate pero fue complejo, muchas aprobaciones. El mate estaba justo en un plano y me dijeron que lo tenía que sacar”, contó.

Granados en Pixar:

El conductor de Olga aprovechó la oportunidad para dialogar con los creadores de Toy Story, les mostró sus tatuajes, simuló audicionar para ponerle la voz a un personaje y dibujo frente al creador de Buzz Lightyear.

Un poco más sobre Ugarte:

La historia de Ugarte no empieza en Hollywood, sino en San Miguel de Tucumán, donde desde chico pasaba horas dibujando. Sin internet ni una industria desarrollada en el país de los años 90, su camino fue tan incierto como audaz: le escribió una carta a The Walt Disney Company en busca de orientación.

La respuesta, meses después, fue decisiva. Le recomendaron universidades en el exterior y, en 1998, emigró a Estados Unidos para estudiar animación. El destino fue la Ringling College of Art and Design, hoy una de las instituciones más prestigiosas del mundo en el rubro.

Pero el camino no fue lineal. “Estuve muy cerca de volverme a la Argentina. No conseguía trabajo. Fueron momentos duros”, recordó. Su primer empleo incluso estuvo lejos del cine: recreaba escenas criminales para juicios. Sin embargo, la perseverancia terminó abriéndole puertas en estudios más grandes, hasta llegar a Pixar.

En Pixar, Ugarte forma parte del equipo de “sets”, responsable de todo lo que no es personaje: escenarios, paisajes, ciudades, texturas. Es decir, los universos donde las historias cobran vida.

Su trabajo puede verse en películas como Coco, Toy Story 3, Up o WALL-E. Allí, participó desde la recreación de la Escocia medieval hasta la construcción del mundo de los muertos o incluso la representación visual de la mente humana.

“Lo más fascinante es que siempre cambia. Cada película plantea un desafío completamente distinto. Hay que inventar cómo se vería algo que no existe”, explicó.