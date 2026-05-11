"La pasión no garantiza el éxito pero le da sentido al camino": Francella tras el reconocimiento a su trayectoria en los Premios Platino

Durante la ceremonia de los Premios Platino en el Teatro Gran Tlachco del parque natural de Xcaret, en la Riviera Maya, Guillermo Francella compartió su punto de vista sobre el paso del tiempo y las lecciones aprendidas.

Fue Enrique Cerezo, presidente de Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), quien le entregó el galardón al actor argentino.

“Soy el resultado de muchos elementos, de aquellos que me apoyaron, de quienes confiaron en mí, del público, imprescindible, de mis amigos, mi familia, que es donde realmente se construye lo que uno es”, dijo Francella, visiblemente emocionado.

En su discurso de aceptación, el protagonista de “El encargado” sumó que es la pasión el componente que fundamenta su vigencia. Y cuando lo hizo, citó a su personaje en el filme “El secreto de sus ojos”: “Un tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia... pero hay una sola cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión”.

“Incluso cuando las cosas no salen, la pasión está. La pasión me garantiza el éxito, y eso con los años es muy importante. Gracias a esa pasión es lo que hace que todos los días la profesión de actor recupere su sentido”, enfatizó.

“El honor que representa la misión de ser actor me emociona. El honor no se busca, no se persigue; llega cuando uno ya caminó bastante”, reflexionó entre aplausos y antes de marcar que esta distinción lo lleva a tomar “una pausa para mirar hacia atrás”.

“Nadie llega solo, nunca. La pasión no garantiza el éxito pero le da sentido al camino. Más allá de los premios, lo que queda es lo que uno puso de corazón en cada paso", cerró Francella.

Por otro lado, durante una entrevista, Guillermo expresó: “Lo recibo con mucha felicidad, con respeto, amo este premio, sé de la seriedad del mismo, del jurado, he venido a muchas galas”.

“Me siento feliz de que se sientan representados con lo que hago”:

Frente a la prensa, el actor compartió su alegría por el reconocimiento recibido: “Gracias a dios las cosas que he soñado las pude plasmar. Ahora estoy haciendo una obra de teatro que siempre soñé hacer, ‘Desde el jardín’”.

Y agregó emocionado por la premiación: “Una serie de cosas que me hacen sentir pleno y hoy no hay algo pendiente”.