Golpe al bolsillo: aumentan los trenes y colectivos desde el 18 de mayo

El Gobierno nacional confirmó un esquema de aumentos escalonados en las tarifas del transporte de pasajeros en el AMBA, tanto de colectivos como de los trenes urbanos.



Se espera que las nuevas tarifas empiecen a regir desde el lunes 18 de mayo pero no serán los únicos aumentos.



La Secretaría de Transporte lanzó un procedimiento de Participación Ciudadana, mediante el cual durante tres días los interesados pueden opinar sobre el plan oficial para incrementar los boletos de manera gradual.



Será en tres aumentos mensuales consecutivos en el caso del boleto de colectivos y en cinco para los trenes suburbanos).



Para el caso de los colectivos, el aumento para el boleto en mayo será de 2% hasta $714 y acumulará un alza de 6,11% hacia el 15 de julio, cuando quedará en $742,81.





En tanto, el pasaje en los trenes que conectan CABA con distintos puntos del conurbano (líneas Roca, Mitre; San Martín; Sarmiento; Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur), se incrementarán en una mayor proporción. Esas tarifas no se actualizaban desde septiembre de 2024 Así, el boleto para la primera sección cuesta hoy $280, la suba en mayo será de 18% ($330) y llegará a 90% ($530) a partir de septiembre.



Los incrementos graduales y consecutivos también llegarán para los servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia.



“Parece que lo único que interesa es la estabilidad fiscal”, expresó al respecto Luciano Messina, Director de la Cámara del Transporte bonaerense.



En detalle, los colectivos más caros



El plan del nuevo secretario de Transporte para los boletos de colectivos de jurisdicción nacional que recorren el AMBA apunta a una suba de 6% escalonada en tres meses consecutivos.



Se da luego de la tensión con las empresas del sector, que redujeron frecuencias ante reclamos por falta de pago de subsidios y de reconocimiento del alza de costos, entre ellos el aumento de 25% en el gasoil en marzo.



Con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:



En el AMBA desde el 18 de mayo:



Boleto mínimo de 0 a 3 km: $714

3-6 km: $807,07

6-12 km: $894,17

12-27 km: $983,78

Más de 27 km: $1085,49



Desde el 15 de junio:



Boleto mínimo: $728,28

3-6 km $835,32

6-12 km: $952,00

12-27 km: $1075,37

Más de 27 km: $1227,76



Desde el 15 de julio:



Boleto mínimo: $742,81

3-6 km: $861,66

6-12 km: $1002,80

12-27 km: $1151,36

Más de 27 km: $1337,06





El detalle de los trenes más caros en el AMBA:



Desde mayo de 2026:



El pasaje en los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur aumentarán hasta 90% de mayo a septiembre, según el cronograma de subas graduales dispuesto por Transporte.



El boleto mínimo de las líneas de ferrocarril urbanas de pasajeros está hoy en $280 y la última actualización había sido en septiembre de 2024.



Con los cambios dispuestos por el Gobierno, quedarán de la siguiente manera para los usuarios con SUBE regisrtada:



Desde el 18 de mayo:



El boleto mínimo costará $330 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

El boleto segundo sección saldrá $429.

El boleto tercera sección costará: $528.

En caso de contar con Tarifa Social, que aplica un descuento del 55% en el boleto.



Para quienes no tengan la tarjeta SUBE y paguen su pasaje en efectivo en las boleterías, será aún más caro: pagarán una tarifa diferencial de $1100.



Desde junio 2026:



El boleto mínimo costará $380 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

El boleto segundo sección saldrá $494.

El boleto tercera sección costará: $608.

Pago en efectivo: $1300.





Desde julio 2026:



El boleto mínimo costará $430 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

El boleto segundo sección saldrá $559.

El boleto tercera sección costará: $688.

Pago en efectivo: $1400

Trenes más caros: cuánto costará el pasaje en agosto 2026

El boleto mínimo costará $480 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

El boleto segundo sección saldrá $624.

El boleto tercera sección costará: $768.

Pago en efectivo: $1600



En septiembre 2026:



El boleto mínimo costará $530 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

El boleto segundo sección saldrá $689.

El boleto tercera sección costará: $848.

Pago en efectivo: $1700